Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció su decisión de llevar adelante un proyecto de infraestructura energética que contempla una inversión total del orden de los US$ 2.200 millones con el objetivo de potenciar la creación de valor del gas de Vaca Muerta y resolver el déficit de abastecimiento en las regiones del centro, norte y el litoral argentino.
El Gasoducto Manuel Belgrano reforzará el suministro energético para Santa Fe
La operadora TGN prevé que para abril del 2029 tendrá operativo el nuevo tendido de 753 kilómetros de Neuquén a Córdoba, así como obras complementarias que beneficiarán al Litoral. La provincia forma parte del trazado donde se ejecutarán cañerías paralelas (loops) para elevar la capacidad de transporte del gas de Vaca Muerta.
La obra principal consiste en la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, una traza de 753 kilómetros de extensión entre Tratayén (Neuquén) y La Carlota (Córdoba), que atravesará cinco provincias (Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba) con un desembolso específico de US$ 1.500 millones.
El ducto contará con un tramo inicial de 278 km en 36 pulgadas de diámetro y 475 km en 30 pulgadas, apoyado por una nueva planta compresora en Tratayén, en las cercanías de Añelo. Pero más allá del tramo central que atravesará 5 provincias, (Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba), habrá obras complementarias que impactarán fuera de sus territorios.
El impacto directo en Santa Fe
Para Santa Fe y la región del Litoral, el proyecto representa una respuesta estructural a las limitaciones de suministro de gas. El plan de obras asociadas sobre el Sistema TGN permitirá incrementar la capacidad de transporte en hasta 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) adicionales.
Entre las intervenciones técnicas previstas en el sistema existente se destaca la construcción de 147 kilómetros de loops (cañerías paralelas) de 30 pulgadas, trazados a lo largo de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
A su vez, el esquema contempla la incorporación de 71.000 HP de potencia distribuidos en 5 plantas compresoras. Según detalló la empresa, este aumento de volumen tiene como fin prioritario abastecer la demanda de las industrias y centrales eléctricas en su zona de influencia, asegurando un insumo energético de producción local y competitivo.
Cabe recordar que el pasado invierno Economía trasladó a las industrias el mayor costo del GNL importado por barcos. El millón de BTU pasó de US$11 a US$26, afectado por la guerra en Medio Oriente. TGS tendría previsto inaugurar la ampliación del TGS para el próximo invierno, pero eso aún no resuelve el cuello de botella estacional para la provincia, el Litoral ni el NOA.
Plazos de ejecución, empleo y balanza comercial
El cronograma presentado por la compañía prevé el inicio de los trabajos para abril de 2027 y la puesta en funcionamiento operativo para abril de 2029. Durante la fase de construcción, la iniciativa requerirá la contratación de 2.000 empleos.
En el plano económico general, el proyecto calcula dos impactos clave:
Sustitución de importaciones: Ahorro anual estimado en US$ 700 millones por menor compra de combustibles importados como GNL y gasoil.
Exportaciones regionales: Generación de divisas por US$ 450 millones al año mediante envíos a países vecinos, aprovechando que TGN es el único operador nacional conectado con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.
La firma solicitará la adhesión del proyecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ante el Ministerio de Economía.
Horacio Pizarro, CEO de TGN, destacó que el gasoducto busca "transformar el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable", funcionando como "un puente para brindar más oportunidades de desarrollo económico y social" bajo un esquema de inversión privada.
El proceso comercial comenzará a fines de septiembre con el llamado a concurso de capacidad, previéndose la presentación y adjudicación de las ofertas para fines de noviembre de 2026. La obra estaría operativa en el cuarto mes del 2029.