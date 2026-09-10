El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó datos que mostraron en julio una economía exportadora al alza que no alcanzó para remontar la producción local y dinamizar el mercado interno.
Más exportaciones no garantizaron mayor producción para el mercado doméstico
Los nuevos números del INDEC exponen el escenario dispar de la actividad económica nacional: la mejora externa convivió con una demanda interna débil y mayor competencia importada. El petróleo sostiene a la minería, pero industria y construcción retrocedieron en julio.
Los informes de manufactura y construcción que se publicaron el martes, completados este miércoles por el índice minero, permiten mirar detrás de los agregados que sostienen buena parte del crecimiento argentino.
La minería sigue siendo la excepción positiva: avanzó 3,7% frente a julio de 2025 y acumula 7,7% en los primeros siete meses. Pero la secuencia mensual empezó a perder fuerza. La serie desestacionalizada cayó 0,9% en julio después de haber retrocedido 0,5% en junio, y la tendencia-ciclo también bajó 0,1%.
Industria y construcción directamente caminaron para atrás. La manufactura disminuyó 4,9% interanual, 5% frente a junio y acumula una contracción de 2,6% en 2026. El ISAC cayó 4,5% contra julio del año pasado y 4,6% desestacionalizado respecto del mes anterior, aunque todavía conserva un crecimiento de 1,7% en el acumulado.
El petróleo no derrama
El principal motor minero volvió a ser el crudo. La extracción petrolera aumentó 12,7% interanual y acumula una expansión de 16,7%. La diferencia entre modelos productivos es todavía más marcada: el petróleo no convencional creció 26,1%, hasta 3,16 millones de metros cúbicos, mientras el convencional retrocedió 10,3%.
El salto, sin embargo, no alcanza por igual a la cadena que funciona alrededor de los pozos. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas cayeron 16,6% interanual y acumulan un retroceso de 15,7%. Su incidencia negativa recortó 3,7 puntos al conjunto petrolero y gasífero. El gas natural tampoco acompañó: disminuyó 1,5% en julio, aunque mantiene una mejora acumulada de 0,8%.
Es una fotografía particular del principal sector expansivo: sigue mostrando una dinámica expansiva la extracción de petróleo, especialmente el no convencional, a la vez que la actividad que rodea esa actividad registra una caída que ya alcanza los dos dígitos. En torno a cómo se distribuye localmente el derrame del boom exportador en combustibles a través de la cláusula para proveedores nacionales es uno de los puntos centrales que frenó el Super RIGI en el Congreso.
La minería muestra otras divergencias. Los minerales metalíferos retrocedieron 12,4%, con bajas de 9,9% para plata y oro y de 20,7% para doré. En cambio, los minerales no metalíferos avanzaron 19,7%, con un fuerte aporte de la sal y de minerales destinados a productos químicos. El carbonato de litio creció 15,9% en julio y 44,3% en siete meses.
Desbalance importador
En la producción industrial se puede observar la mayor contradicción. Doce de las 16 divisiones manufactureras produjeron menos que hace un año atrás. Maquinaria y equipo cayó 26,7%; otros equipos y aparatos, 31,4%; textiles, 13%; indumentaria, cuero y calzado, 15,9%; y vehículos y autopartes, 5,4%.
Sin embargo, en automotores, las exportaciones no fueron el problema. Los envíos de automóviles y utilitarios al exterior crecieron 28,3%, con una mejora de 26,7% hacia Brasil. Aun así, la fabricación de vehículos disminuyó 9,9%. La explicación aparece en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios de producción nacional que se desplomaron 48,8% interanual. En los primeros siete meses, las unidades nacionales representaron apenas 30,1% del total comercializado a concesionarios. La renovación del parque automotor de la mano de los coches importados (especialmente con modelos híbridos y eléctricos) ofrece una explicación al fenómeno.
La veta importadora profundizó, asimismo, el deterioro del mercado de producción doméstico. En indumentaria la explicación del INDEC es explícita: junto con una menor demanda interna, los fabricantes enfrentaron “una mayor competencia de productos importados”. La producción de prendas cayó 14,4% y la de calzado, 26,5%.
Además, en otros rubros, como el de alimentos, el problema aparece asociado a la merma del consumo. La división cayó apenas 0,5%, pero galletitas, panificados y pastas retrocedieron 6,2%, junto con un menor consumo interno de harina; la producción harinera bajó 5,9%. El vino perdió 13,6%, con despachos domésticos 1,4% menores y exportaciones que también cayeron 28,7%. La excepción fue la molienda de oleaginosas, que aumentó 10,7%, sostenida por soja y girasol.
Construir, mañana
El informe de la construcción presentó otra encrucijada: aparecen más proyectos autorizados, pero la obra ejecutada y los materiales vendidos perdieron ritmo. El indicador de construcción cayó 4,5% interanual en julio y encadenó un retroceso mensual de 4,6%. La tendencia-ciclo bajó 1,1%, profundizando el deterioro iniciado en los meses anteriores.
Los materiales confirman esa lectura. El consumo de asfalto disminuyó 23,1%; yeso, 21,2%; ladrillos huecos, 12,9%; cales, 9,8%; hormigón elaborado, 9,5%; cemento portland, 8,1%; y pisos y revestimientos cerámicos, 6,9%. Sólo cuatro de los trece grupos de insumos relevados mostraron variaciones positivas.
Pero la consulta hacia el futuro muestra otra cara. En junio —último dato disponible— la superficie autorizada para construir aumentó 31,6% interanual hasta 1,57 millones de metros cuadrados, y el semestre acumuló una mejora de 8,9%.
Permiso, sin embargo, no es obra. Las propias empresas permanecen cautas para agosto-octubre. Entre las dedicadas principalmente al sector privado, 75% espera que la actividad no cambie, 14,4% prevé una caída y sólo 10,6% una mejora. En obra pública, quienes esperan una contracción —25,8%— superan a quienes proyectan crecimiento —16,9%—. Los principales obstáculos mencionados son la debilidad de la actividad, los costos y los atrasos en la cadena de pagos.