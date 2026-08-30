La deuda y los argentinos

Wilkis: "Gran parte del endeudamiento actual de los hogares argentinos fue contraído para evitar el descenso social"

El endeudamiento de las familias argentinas y los porcentajes de morosidad de estos se ha convertido en uno de los temas principales de la discusión pública nacional. Que características tiene, que nuevos instrumentos caracterizan a la época, que dice de la sociedad argentina actual.