Argentinos endeudados

La concesión abusiva de créditos y la responsabilidad de los bancos y las fintech

La proliferación de créditos rápidos y tasas abusivas asfixia a los consumidores, mientras las entidades financieras eluden su responsabilidad de evaluar la solvencia de los deudores. El Estado debe intervenir para proteger a los más vulnerables del mercado financiero, garantizando sus derechos y evitando el sobreendeudamiento injusto.