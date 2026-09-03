En agosto del año en curso la recaudación tributaria nacional se mantuvo estable interanualmente (0,0%). Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año se registra un retroceso del 3,8% real, lo que equivale a una merma aproximada de 6,5 billones de pesos en moneda de agosto para el sector público.
La recaudación nacional no se recupera pero se profundiza el recorte del gasto
El gobierno central sostuvo el balance fiscal mediante una reducción interanual del 9,96% en el gasto primario devengado, compensando la caída acumulada de los recursos tributarios en lo que va del año.
La estabilidad de agosto contempla una inflación mensual del 1,6%. Entre los ingresos que más cayeron destacan los derechos de importación, con una baja real interanual del 19,3%, y los impuestos internos, que retrocedieron un 18,7%.
El IVA neto de devoluciones y reintegros representa 32,5% de la recaudación total mensual, de acuerdo al reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El principal tributo del sistema experimentó una contracción real del 6,1% en comparación con agosto de 2025.
Cabe destacar que la recaudación del IVA Impositivo (asociado a la compraventa de bienes y servicios dentro del país) registró una baja del 2,9% real interanual en agosto y una caída acumulada del 1,6% real en los primeros ocho meses del año.
Al igual que la retracción de importaciones (el IVA aduanero cayó 13,5% en el mes), es un marcador relevante de la caída relativa del consumo y la actividad en sectores masivos, a pesar del crecimiento de la economía impulsado por la agroindustria, la energía y la minería.
Más recortes al gasto
Para sostener el balance fiscal (el resultado se conocerá el 18) ante la caída acumulada, el gobierno intensificó la contención del gasto. Según Iaraf, en agosto, el gasto primario devengado de la Administración Nacional bajó un 9,96% real interanual. El gasto efectivamente pagado (base caja) disminuyó un 7,95% real, profundizando el recorte de meses previos.
La reducción del gasto no afectó a todos los rubros por igual. Las transferencias devengadas a provincias y municipios lideraron los recortes con una caída real del 81,87% interanual. Le siguieron las ayudas sociales y asignaciones familiares -con un descenso del 19,34%-, los servicios no personales con una baja del 17,20% y las jubilaciones, que cayeron un 10,01%.
En sentido contrario, las transferencias al sector privado destinadas a subsidios económicos subieron un 11,75% real interanual. El gasto devengado en bienes de uso también se incrementó un 106,2% real, mientras que las partidas destinadas a universidades nacionales se contrajeron un 1,17%.
La deuda flotante se achica
Para mantener el balance fiscal, el gobierno central usa -entre otros- el recurso de realizar gastos y postergar sus pagos, algo que se incrementó en el mes. Sin embargo, el stock de deuda flotante acumulado a agosto de 2026 resulta un 20% menor en términos reales que el registrado en el mismo mes de 2025.
La deuda flotante se explica a partir de la brecha temporal entre el gasto devengado (el compromiso de pago legal que asume el sector público) y el gasto efectivamente pagado (los fondos reales desembolsados por el Tesoro).
Cuando el Estado devenga más gastos de los que efectivamente paga en un periodo determinado, se genera este tipo de pasivo que no forma parte de la deuda pública tradicional por títulos o letras.
En agosto de 2026, esta dinámica se comportó de la siguiente manera:
-Brecha mensual: El gasto primario devengado de la Administración Nacional fue de $11.256.118 millones, mientras que el gasto efectivamente pagado (base caja) se ubicó en $11.229.437 millones.
-Aumento del stock: Debido a que el gasto pagado fue inferior al devengado en $26.680,79 millones, el stock acumulado de deuda flotante experimentó un leve incremento durante el mes de agosto.
-Nivel acumulado: Con esta variación mensual, la deuda flotante acumulada entre enero y agosto de 2026 alcanzó un stock de $2.104.294,94 millones. Esto representa el 2,37% del gasto primario devengado para el periodo de ocho meses.
-Perspectiva interanual: A pesar del ligero incremento mensual de agosto, la gestión de este pasivo muestra una reducción en comparación con el año anterior. A fines de agosto de 2025, el stock acumulado era de $1.984.724,68 millones (que representaba el 2,85% del gasto devengado de ese periodo).