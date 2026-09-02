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Dólar en Argentina: por qué volvió a crecer la demanda y qué puede pasar con el precio en los próximos meses

Los ahorristas compraron US$ 4.124 millones en el mercado de cambios durante julio, según el último informe del Banco Central. El dato duplicó prácticamente las compras netas de junio. Al mismo tiempo, el organismo acumuló fuertes compras de divisas durante 2026. Qué variables pueden definir la evolución de la cotización.