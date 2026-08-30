Tribuna de Opinón

¿Qué Banco Central necesita una Argentina federal y productiva?

La reforma del BCRA limita su función a preservar el valor de la moneda, dejando de lado un enfoque federal y productivo necesario para el país. ¿Qué implica esto para las provincias? El debate está abierto y el Senado de la Nación tiene la última palabra en un contexto económico incierto y electoralmente sensible.