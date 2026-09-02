El mercado cambiario argentino cerró este martes 1 de septiembre con movimientos moderados. En Banco Nación, el dólar oficial terminó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 2 de septiembre, en Argentina
El mercado cambiario cerró este martes con movimientos leves: el dólar oficial subió en bancos, mientras que el blue bajó y el MEP registró variaciones.
El oficial cerró en alza, mientras que el blue terminó a la baja y el MEP registró leves variaciones.
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Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.532,81 para la compra y $1.533,62 para la venta. El blue registró bajas y finalizó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.
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