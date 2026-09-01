En Banco Nación, el dólar terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar MEP cerró en $1.534,19 para la compra y $1.534,83 para la venta, con un spread de $0,64.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 1º de septiembre, en Argentina
Este lunes 31 de agosto, el dólar oficial cerró con leves cambios, mientras que el blue permaneció estable y el MEP registró variaciones.
El mercado cambiario argentino inició la semana con movimientos moderados.
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Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios y finalizó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.
10:10 / Mar. 01.09.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.
Banco Provincia: $1.485 compra / $1.535 venta.
Banco Nación: $1.485 compra / $1.535 venta.
Banco Bica: $1.484 compra / $1.545 venta.
09:30 / Mar. 01.09.2026
La negociación de salarios mínimos de convenio y su impacto en la informalidad
Un análisis sobre la intención oficial de alcanzar un piso de un millón de pesos, advierte que la medida es inaccesible para las microempresas, donde se concentra el grueso del empleo no registrado.Continuar leyendo →
09:00 / Mar. 01.09.2026
Así cerró el dólar el lunes
- Banco Nación: compra $1.480 y venta $1.530.
- Banco Provincia: compra $1.480 y venta $1.530.
- Banco Bica: compra $1.484 y venta $1.545.
- ICBC: compra $1.475 y venta $1.530.
- Dólar MEP: compra $1.534,19 y venta $1.534,83.
- Dólar blue: compra $1.535 y venta $1.555.
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