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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 1º de septiembre, en Argentina

Este lunes 31 de agosto, el dólar oficial cerró con leves cambios, mientras que el blue permaneció estable y el MEP registró variaciones.

El mercado cambiario argentino inició la semana con movimientos moderados.El mercado cambiario argentino inició la semana con movimientos moderados.
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En Banco Nación, el dólar terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar MEP cerró en $1.534,19 para la compra y $1.534,83 para la venta, con un spread de $0,64.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este lunes 31 de agosto en los bancos argentinos

Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios y finalizó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

10:10 / Mar. 01.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta.

Banco Provincia: $1.485 compra / $1.535 venta.

Banco Nación: $1.485 compra / $1.535 venta.

Banco Bica: $1.484 compra / $1.545 venta.

09:30 / Mar. 01.09.2026

La negociación de salarios mínimos de convenio y su impacto en la informalidad

Un análisis sobre la intención oficial de alcanzar un piso de un millón de pesos, advierte que la medida es inaccesible para las microempresas, donde se concentra el grueso del empleo no registrado.

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09:00 / Mar. 01.09.2026

Así cerró el dólar el lunes

  • Banco Nación: compra $1.480 y venta $1.530.
  • Banco Provincia: compra $1.480 y venta $1.530.
  • Banco Bica: compra $1.484 y venta $1.545.
  • ICBC: compra $1.475 y venta $1.530.
  • Dólar MEP: compra $1.534,19 y venta $1.534,83.
  • Dólar blue: compra $1.535 y venta $1.555.
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