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Así cerró el dólar este lunes 31 de agosto en los bancos argentinos

El mercado cambiario argentino abrió la semana sin grandes sobresaltos. El dólar oficial mostró una leve alza, mientras el blue y el MEP cerraron con variaciones menores, reflejando estabilidad en las expectativas económicas.

El dólar oficial subió levemente en los bancos, mientras el blue se mantuvo sin cambios. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.El dólar oficial subió levemente en los bancos, mientras el blue se mantuvo sin cambios. Foto: REUTERS / Sam Mircovich.
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El mercado cambiario argentino abrió la semana sin grandes sobresaltos. El dólar oficial cerró en alza en los bancos argentinos este 31 de agosto, mientras que el blue se mantuvo estable. El MEP también registró ligeras variaciones.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se movió levemente a l abaja y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.480 y $1.530, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.484 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $61. En ICBC, los valores se mantuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl blue se mantuvo estable este 31 de agosto.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.534,19 y la venta que se ubicó en $1.534,83. El spread quedó en $0,64, con variaciones de $25,26 y $11,98 en cada punta frente a la referencia anterior.

El MEP mostró pequeñas variaciones en su cotización al cierre del día, reflejando la cautela del mercado argentino al inicio de la semana cambiaria.El MEP mostró pequeñas variaciones en su cotización al cierre del día, reflejando la cautela del mercado argentino al inicio de la semana cambiaria.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este lunes una jornada sin movimientos y cerró en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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