Mientras el tema comienza a moverse en el Congreso

Las provincias salen al rescate de las familias endeudadas

Como hizo Santa Fe, también Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y la CABA implementaron distintas herramientas de refinanciación o alivio financiero. El problema escaló hasta superar ampliamente a los demás países de América. En Diputados se convocó a una sesión especial y el oficialismo abrió el trámite en comisión.