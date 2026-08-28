Apenas había arrancado la sesión de la Cámara de Diputados el miércoles 26 cuando se pidió un apartamiento del reglamento a fin de considerar 48 proyectos relacionados con el alto nivel de morosidad y endeudamiento familiar que atraviesan 6 de cada 10 argentinos.
Diputados abrirá el recinto para tratar el tema del endeudamiento familiar
Será para emplazar a las comisiones presididas por el oficialismo, a fin de que debatan los 48 proyectos presentados por una variada oposición. También se pedirá una prórroga a la Emergencia en Discapacidad.
El tema no estaba en la agenda oficial, donde destacaban dos proyectos de sumo interés para el gobierno: la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la RA, y la Ley de Inocencia Fiscal II.
El pedido de incorporar la situación del endeudamiento no logró las tres cuartas partes de los votos para ser considerado en la sesión. Pero alcanzó las 133 voluntades (4 más de las necesarias) para pedir y habilitar una sesión especial que en las últimas horas quedó ratificada: será el 9 de setiembre a las 12.
¿Para qué? Para emplazar a las comisiones, sobre todo Finanzas, que preside el oficialismo al igual que Presupuesto y Hacienda.Como se recordará, la posición del gobierno nacional en este tema es que el endeudamiento es un tema “entre privados” que no requiere intervención estatal.
Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (UxP) llevaron la voz cantante del pedido; el quinto para propiciar en la Cámara el debate por un tema que se volvió acuciante para un número creciente de personas.
Luego, la convocatoria a una sesión para el 9 de septiembre se hizo mediante una conferencia de prensa de la que participó una amplia y variopinta representación parlamentaria con la única excepción del PRO y La Libertad Avanza.
La solicitud fue ratificada en las últimas horas por lo que en menos de dos semanas el tema será llevado al recinto de sesiones para emplazar el tratamiento del tema en comisiones.
A esta materia, particularmente sensible para un amplio sector de la población, se suma el pedido de prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad que vence el próximo mes de diciembre.
¿De qué se trata?
La mayoría de los 48 expedientes que se pusieron a consideración (de los cuales 30 son de ley) están enfocados en la protección del consumidor, regulaciones financieras, tarjetas de crédito y desendeudamiento familiar.
Algunos de ellos corresponden a legisladores con mandato cumplido. Entre las firmas figuran Oscar Agost Carreño, Cristian Andino, Ana Fabiola Aubone, Jorge Ávila, Gustavo Bordet, Pamela Calletti, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Nicolás del Caño, Gabriela Estévez, Mónica Frade, Andrea Freites, Diego Giuliano, Carlos Jaime Quiroga, Pablo Juliano, Varinia Lis Marin, Gisela Marziotta, Guillermo Michel, Juan Carlos Molina, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Sebastián Noblega, Kelly Olmos, Marcela Pagano, Esteban Paulón, Santiago Roberto, Vanesa Siley, Caren Tepp, Victoria Tolosa Paz, Yolanda Vega y Natalia Zaracho.
Las iniciativas tienen distintos matices y giros a comisión. Ese dato es clave. Varios requieren pasar por Finanzas que preside Santiago Pauli (LLA-Tierra del Fuego) y Defensa del Consumidor, el Usuario y de la Competencia, que está a cargo de Hugo Yasky (UxP-Buenos Aires) donde se espera que el trámite sea exprés. Fue en esta comisión donde expusieron especialistas, damnificados y representantes de entidades vinculadas a la problemática.
Hay proyectos “sin costo fiscal”, aclaró Juliano en el recinto, mientras impulsa un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito. Y otros que van a necesitar el pase a Presupuesto y Hacienda, que lidera Bertie Benegas Lynch (LLA).
Es el caso del proyecto del Frente de Izquierda que propone declarar por dos años prorrogables la emergencia crediticia de los hogares.
Marcela Pagano presentó un proyecto para establecer un marco integral de crédito responsable y desendeudamiento del consumidor financiero. La iniciativa incluye herramientas destinadas a prevenir situaciones de sobreendeudamiento y mecanismos para quienes ya acumularon obligaciones por encima de su capacidad de pago.
Más propuestas
Esteban Paulón impulsa cuatro proyectos que van desde la regulación y crédito responsable, fin de la cobranza abusiva, respuesta obligatoria y solución rápida en reclamos, y oportunidad real de desendeudamiento.
Desde Unión por la Patria, Natalia Zaracho encabeza otro proyecto para declarar la emergencia crediticia para familias por dos años y establecer con claridad quiénes quedan incluidos y excluidos de este régimen y qué deudas serían alcanzadas por el sistema y cuáles no; por ejemplo, por obligaciones alimentarias. A la vez, crea un Fondo del Régimen esencial de desendeudamiento. con aportes de origen privado y público, y con el recupero de los planes de pago de las personas que adhieran al régimen esencial de desendeudamiento.
Caren Tepp (UxP-Santa Fe) también va por un Régimen de emergencia para el desendeudamiento social (REDES) destinado a personas con deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales que se encuentren en situación de mora. La iniciativa busca establecer mecanismos de reestructuración que permitan aliviar el peso de esas deudas sobre los ingresos de los hogares.
Situación acuciante
En todos los casos se parte de la base del aumento en el endeudamiento familiar como estrategia de supervivencia y no para la compra de bienes suntuarios.
En esta línea es que firmaron la convocatoria a sesión referentes de un amplio espectro opositor. Bajo la denominación de “Consenso interpartidario para avanzar” suscriben legisladores de Provincias Unidas (18), Unión por la Patria (93), Argentina Federal (9), Elijo Catamarca (3), Coherencia (1), la izquierda (4) Coalición Cívica (2) y Encuentro Federal (2), un número suficiente para poner en marcha la sesión del 9 de septiembre.