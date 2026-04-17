Alrededor de 5 millones de personas presentan mora de más de tres meses en el pago de sus deudas con tarjeta de crédito bancarias o billeteras virtuales, además de otras modalidades informales que no figuran en registros oficiales.
Endeudarse para subsistir: Diputados debate propuestas para aliviar la economía familiar
La Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia escuchó la opinión de especialistas y prepara otra ronda para los próximos días. Las claves del problema: créditos para pagar otros créditos destinados al alquiler, alimentos y tarifas.
Desde personas mayores que se atrasan en el pago de servicios y medicamentos, hasta solicitudes para las compras en el supermercado, las cuotas de colegios y tarifas, las razones por las que se contraen deudas son variadas pero no atañen, como ocurría una década atrás, a la compra o refacción de un inmueble o de un vehículo.
Son préstamos que se piden para pagar gastos corrientes o para cancelar otras deudas; situación que se convierte en una “bola de nieve”, tal como se advirtió en la reunión convocada este miércoles por la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
El tema está en la agenda pública desde hace meses, y dio lugar a varias iniciativas, incluso en la provincia donde, en conjunto con el Banco de Santa Fe, se avanza en una línea de crédito para sanear las deudas de agentes del sector público. La propuesta se podría extender a trabajadores del sector privado.
En la provincia de Corrientes, el gobierno junto al Banco oficial anunciaron un programa que va en esa línea, aunque opera a dos puntas: Corrientes Sostiene Familias destinado a las economías domésticas, y Corrientes Sostiene Empresas, para aliviar la situación del sector productivo.
Un debate necesario
En Diputados hay 18 proyectos en espera de tratamiento. Varios tienen autoría de legisladores con mandato cumplido.
La convocatoria de la Cámara baja fue para escuchar la opinión de varios expositores. La propuesta partió de la oposición que preside la comisión en la figura de Hugo Yasky (UxP).
También participaron integrantes de la Cámara que, con variantes, impulsan sus propios proyectos, como Marcela Pagano (Coherencia), Andrea Freites (UxP), Kelly Olmos (UxP) y Yolanda Vega (Innovación Federal).
A lo largo de un par de horas se escucharon presentaciones con algunos puntos en común: “La gente tiene voluntad de pago”, “Los bajos salarios conspiran con el cumplimiento de las obligaciones financieras”, “Hay formas de tomar crédito que están fuera del radar de los controles oficiales”, “El endeudamiento dejó de ser un tema individual para convertirse en un conflicto social” y “En algunos casos se registran prácticas abusivas de cobranza”.
Todas las voces
La reunión comenzó con la presentación de la socióloga y docente Lucía Cavallero, quien remarcó que “39 billones de deuda tienen hoy las familias en Argentina, sumado al dato del Banco Central sobre un fuerte incremento de los niveles de morosidad, los más altos de los últimos 20 años.
El Defensor Adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali, afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”.
Desde Rosario y vía zoom, Ariadna Ciammarriello, coordinadora del Área Financiera de la Oficina de Derechos de Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Consejo Municipal de Rosario, explicó que “hoy casi se equipara el pedido de la gente de financiación de deuda, del último año, con las denuncias en cuestión de estafas virtuales”. Además, graficó que en época de pandemia había “entre 25 y 30 billeteras virtuales y ahora son 80 aprobadas por el BCRA”. A este panorama se sumó la novedad de “financieras online de origen mejicano”.
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió que “a finales de 2023 la morosidad según el BCRA era del 2,7 % del total de deudores (574 mil sobre 20 millones de personas) y en febrero de 2026 fue del 11,2 %: son 4,8 millones de consumidores con deuda financiera”.
La contadora pública y funcionaria de la Municipalidad de Hurlingham, Alejandra Fernández Scarano, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, sentenció.
A su turno, Gabriel Martínez Medrano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), expuso sobre el “Régimen de Segunda Oportunidad”, basándose en la experiencia española. Y aportó: “Para las personas que no son comerciantes no existe un mecanismo fácil, barato, rápido y justo para los acreedores que se pueda hacer”.
En representación de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reflexionó “la solución es que se recupere la capacidad adquisitiva de los salarios y de las jubilaciones”.
Antes de concluir la reunión se acordó hacer una nueva convocatoria para que el resto de los bloques que integran la comisión, incluso el oficialismo en manos de La Libertad Avanza, sumen más expositores.
En el Senado
Mientras tanto, también hay proyectos en el Senado que abordan el sobreendeudamiento. Uno de ellos es del santafesino Marcelo Lewandowski quien impulsa la regulación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Aunque, a la vez, reclamó que no fueron conformadas las comisiones a las que fue girado el texto.
“Hemos recibido llamados, mails y consultas de familias endeudadas; es una realidad que no le escapa a nadie”, dijo el senador en la última sesión de la Cámara alta celebrada el 9 de abril.