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Endeudarse para subsistir: Diputados debate propuestas para aliviar la economía familiar

La Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia escuchó la opinión de especialistas y prepara otra ronda para los próximos días. Las claves del problema: créditos para pagar otros créditos destinados al alquiler, alimentos y tarifas.