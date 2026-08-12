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Endeudamiento de los hogares: hay más de 30 proyectos en Congreso

La tarjeta de crédito y los préstamos de billeteras virtuales pasaron de financiar bienes durables a cubrir alimentos y remedios. Frente a niveles inéditos de morosidad, legisladores de distintas bancadas buscan regular el sector financiero y reestructurar deudas. Qué proponen.