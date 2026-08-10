La diputada provincial Ximena García lleva más de un año trabajando en terreno para acercar la educación financiera a los jóvenes y familias santafesinas. En ese camino, presentó un proyecto de ley para incluir la educación financiera como contenido en las escuelas secundarias de la provincia, tanto de gestión pública como privada. La iniciativa surge de una realidad concreta: hoy un adolescente de 13 años puede invertir, comprar o apostar desde su celular, pero sin las herramientas para hacerlo de forma segura e informada.
Santa Fe profundiza su trabajo de educación financiera en escuelas secundarias y talleres para las familias
Impulsora de un proyecto de ley para incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias de Santa Fe, la diputada provincial Ximena García avanza en paralelo con dos nuevas iniciativas junto a la secretaría de educación de la Municipalidad: talleres en escuelas secundarias a través del programa "Muni en tu Escuela" y un programa lúdico de economía familiar destinado a las familias de los jardines maternales.
Mientras el proyecto avanza en el proceso legislativo, la diputada continúa su trabajo directo en escuelas y comunidades, articulando con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Fe. “La educación financiera no puede quedarse en la Legislatura. Lo que buscamos es que llegue al aula, al hogar y al día a día de las familias santafesinas. La ley es un marco necesario, pero el cambio real se construye en estos espacios", expresó García.
Muni en tu escuela: educación financiera en el aula
En el marco del programa "Muni en tu Escuela", la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Fe y Ximena García llevarán talleres de educación financiera a escuelas secundarias de la ciudad, destinados a estudiantes de cuarto y quinto año.
El taller, de 90 minutos de duración, aborda los pilares fundamentales de las finanzas personales: ingresos, gastos, ahorro e inversión, el valor del interés compuesto, el uso responsable de billeteras digitales, la identificación de estafas y la diferencia entre una apuesta y una inversión. El objetivo es que los estudiantes no solo incorporen conceptos, sino que los puedan aplicar en el día a día.
Economía familiar: aprender juntos desde el jardín
La segunda iniciativa amplía el alcance de la propuesta hacia las familias. A través de un programa denominado "Cuidar lo que tenemos: herramientas de educación financiera para fortalecer la economía familiar", se realizarán talleres participativos dirigidos a las familias de los niños y niñas que asisten a jardines de la ciudad.
El programa aborda la economía del hogar desde una perspectiva integral, reconociendo el trabajo de cuidado como parte esencial de la economía familiar. Los encuentros incluyen herramientas concretas para organizar ingresos y gastos, estrategias de ahorro, acceso responsable a servicios financieros digitales, prevención de estafas y plan de desendeudamiento.
Una de las dinámicas centrales es el juego de la oca del desendeudamiento: un tablero en el que cada casillero plantea un problema económico real de la vida cotidiana. A través del juego, las familias debaten soluciones posibles, estrategias de ahorro y alternativas al endeudamiento, convirtiendo la educación financiera en una experiencia colectiva y accesible.
“Resulta fundamental resaltar el trabajo en conjunto entre ambos poderes del Estado: el ejecutivo y el legislativo. Desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad no dudamos en sumarnos a este Proyecto que, sin dudas, beneficiará a miles de jóvenes en su toma de decisiones y a adultos en la organización de su economía familiar” resaltó Agustina Santaera Directora Ejecutiva de la Secretaría de Educación.
Ambas iniciativas se suman al trabajo que la diputada viene realizando desde el año pasado junto a estudiantes secundarios y adultos mayores en talleres sobre herramientas financieras digitales, configurando una estrategia integral de educación financiera que abarca distintas etapas y contextos de vida.