Manejar el dinero se aprende

Santa Fe profundiza su trabajo de educación financiera en escuelas secundarias y talleres para las familias

Impulsora de un proyecto de ley para incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias de Santa Fe, la diputada provincial Ximena García avanza en paralelo con dos nuevas iniciativas junto a la secretaría de educación de la Municipalidad: talleres en escuelas secundarias a través del programa "Muni en tu Escuela" y un programa lúdico de economía familiar destinado a las familias de los jardines maternales.