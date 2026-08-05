La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que busca incorporar capacitación en RCP, primeros auxilios y atención ante emergencias dentro de la formación necesaria para obtener el carnet de conducir.
Santa Fe: en qué consiste la capacitación obligatoria que podría sumarse al carnet de conducir
La diputada Ximena García impulsó una iniciativa que recibió media sanción en la Legislatura y propone incorporar herramientas de RCP, primeros auxilios y atención ante emergencias para conductores.
La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ximena García, propone que todos los conductores de la provincia cuenten con herramientas básicas para actuar frente a accidentes viales, casos de muerte súbita u otras situaciones de emergencia en la vía pública.
Actuar en los primeros minutos
García explicó que el objetivo principal es que los ciudadanos puedan convertirse en primeros respondedores ante una situación crítica hasta la llegada de los servicios médicos.
“Lo que proponemos a partir de este proyecto de ley es que todos los conductores de la provincia de Santa Fe tengan herramientas de RCP, primeros auxilios y atención ante emergencias, ya sea casos de siniestros viales, muerte súbita o cualquier hecho de emergencia que se les presente”, señaló la legisladora.
La diputada remarcó la importancia de intervenir rápidamente ante una emergencia, ya que los primeros minutos pueden ser determinantes para la supervivencia de una persona.
“Por cada 10 segundos que pasan, disminuyen las posibilidades de vida de la persona que necesita atención médica. Por lo tanto, a los 10 minutos la posibilidad de sobrevivir son nulas, por eso es tan importante que el primer respondiente, esté formado para atender y trabajar en esos primeros momentos”, afirmó.
Aprobado por unanimidad en Diputados
La propuesta fue trabajada junto al SIES 107 y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con el objetivo de incorporarla dentro de la formación vial de quienes tramitan la licencia de conducir.
En este sentido, aclaró que la implementación quedará en manos de la autoridad de aplicación, que definirá la modalidad y el momento en que se incorporará la capacitación.
Además, destacó que la medida no implicaría grandes costos ni trámites adicionales. “Hoy todos tenemos la posibilidad, aún de manera virtual, de hacer un curso de RCP y de primeros auxilios”, indicó.
Según datos mencionados por la legisladora, en Argentina se registran más de 40.000 muertes súbitas por año y alrededor del 70% ocurre fuera de los hospitales, en espacios como hogares, clubes, lugares de trabajo o la vía pública.
“Que el primer respondiente sepa cómo actuar, tenga confianza, tenga seguridad, no entorpezca sino ayude en esa situación, es determinante”, sostuvo García.
La relación entre formación y seguridad vial
La diputada también destacó que la capacitación puede ser clave frente a los siniestros viales. “Las mayores causas de muertes de niños y jóvenes de 5 a 29 años son producto de siniestros viales. Es fundamental que quien tenga licencia de conducir sepa cómo actuar”, expresó.
García señaló que el proyecto cuenta con acompañamiento de distintos sectores políticos y adelantó que espera que avance en el Senado provincial.
“Se aprobó por unanimidad, lo acompañaron todos los partidos políticos del recinto de la Cámara de Diputados, por lo que entendemos que va a ser lo mismo, va a ser un espejo en el Senado”, afirmó.
Educación financiera: otra iniciativa
Durante la entrevista, la diputada también se refirió a otro proyecto vinculado con la incorporación de educación financiera en las escuelas secundarias de Santa Fe.
La propuesta busca brindar herramientas a los jóvenes para administrar dinero, comprender el funcionamiento de productos financieros y diferenciar conceptos como inversión, ahorro y apuestas.
“Para nosotros es fundamental que las escuelas secundarias tengan educación financiera para sus jóvenes, de la forma y la modalidad que después la autoridad de aplicación lo resuelva, sea en materias obligatorias o en talleres extracurriculares”, explicó.
Herramientas para los jóvenes
García señaló que muchos adolescentes comienzan a utilizar tarjetas, billeteras virtuales y otros instrumentos financieros sin contar con conocimientos suficientes para manejarlos. “Muchas veces los jóvenes tienen un primer trabajo y directamente le dan una tarjeta de crédito, dinero en el bolsillo y no saben cómo utilizarlo”, sostuvo.
También hizo referencia a la necesidad de brindar información para prevenir problemas vinculados al uso del dinero, como la ludopatía, y para que los jóvenes puedan distinguir entre una inversión y una apuesta.
“No estamos en contra, pero para todo eso hay que necesitar formación, hay que distinguir qué es una inversión y qué es una apuesta, para también planificar y volver a generar esa cultura del ahorro”, afirmó.
Finalmente, la diputada destacó que ya realizaron actividades en escuelas secundarias, jardines municipales y talleres con adultos mayores, donde encontraron interés por la temática. “Es un tema que genera interés y buena recepción en todas las franjas etarias”, concluyó.