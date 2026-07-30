La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por la diputada Ximena García, que modifica el artículo 23 de la Ley provincial de tránsito 13.133 incorporando contenidos de primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias viales al curso obligatorio de formación vial para tramitar la licencia de conducir.
¿Sabrías qué hacer ante una emergencia?: la propuesta que obtuvo media sanción en Santa Fe
La Cámara de Diputados dio media sanción a una modificación de la Ley provincial de tránsito N°13.133 que incorporaría contenidos de primeros auxilios y respuesta ante emergencias al curso obligatorio para tramitar la licencia de conducir.
Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por el Senado provincial. El proyecto apunta a que cualquier persona que obtenga su licencia de conducir en Santa Fe cuente con herramientas básicas para actuar como primer respondiente ante un siniestro vial o cualquier emergencia de la vida cotidiana.
En nuestro país se estiman alrededor de 40.000 casos de muerte súbita por año y más del 70% ocurre fuera de los hospitales: en una casa, en un club, en el trabajo o en la vía pública. Y por cada minuto que pasa sin que una persona reciba atención, las chances de sobrevivir caen un 10%. Transcurridos diez minutos, esas chances son prácticamente nulas.
“Esto significa que, muchas veces, la primera persona que puede ayudar no es un médico ni un integrante del sistema de emergencias. Es quien está ahí”, afirmó la diputada.
Asimismo, la legisladora resaltó que estos números se suman al dato de que los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte de los jóvenes entre 5 y 29 años según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Este proyecto lo trabajamos junto al SIES 107 y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, cuyos profesionales, con su experiencia, nos ayudaron a comprender qué necesita saber realmente un primer respondiente ante una emergencia.
De prosperar en la cámara alta, corresponderá a la Agencia Provincial de Seguridad Vial su implementación, definiendo contenidos y modalidad la definición de los contenidos.
Por último, la diputada Ximena Garcia, impulsora del proyecto, señaló que “cuando ocurre una emergencia cada segundo cuenta. Por eso queremos que haya más santafesinos preparados para cuidar a los demás”.