El proyecto pasó al Senado

¿Sabrías qué hacer ante una emergencia?: la propuesta que obtuvo media sanción en Santa Fe

La Cámara de Diputados dio media sanción a una modificación de la Ley provincial de tránsito N°13.133 que incorporaría contenidos de primeros auxilios y respuesta ante emergencias al curso obligatorio para tramitar la licencia de conducir.