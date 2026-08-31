El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expuso este lunes al mediodía en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.
En la previa a la reunión con Bessent, Caputo defendió su plan económico en el G20
El ministro de Economía de la Nación expuso este lunes en Sheville, Carolina del Norte, antes del encuentro con el secretario del Tesoro norteamericano. El equilibrio fiscal como eje.
La misma se desarrolla en Sheville, Carolina del Norte, Estados Unidos, en la previa del encuentro que mantendría junto a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El mismo aún no está confirmado en día y horario, pudiendo ser este lunes o el martes.
La exposición
Caputo hizo una defensa del programa económico del Gobierno y destacó la recuperación del equilibrio fiscal para promover las inversiones privadas.
Caputo expuso en el panel dedicado al crecimiento, luego de una introducción del propio Bessent y del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quienes pusieron el foco en el fortalecimiento del sector privado en las sesiones junto a sus pares del grupo.
El ministro destacó que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y presentó la experiencia argentina a partir del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada, señalaron desde el Palacio de Hacienda.
En su exposición, Caputo destacó que desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, la Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales y eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del BCRA. A la vez, resaltó la reducción de impuestos por el equivalente a 3 puntos del PBI en el marco de una profunda desregulación de la economía.
La agenda de Caputo
Es muy probable que Luis Caputo también se encuentre con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la actual situación de la Argentina.
El ministro de Economía y la directora gerente del FMI tienen una relación personal óptima, y hasta ahora la Argentina cumple con las metas de emisión monetaria, reservas públicas y superávit fiscal pactadas con el Fondo
El viernes también intervendrá, a las 17.45 horas, en la Convención Anual del IAEF en Misiones, donde se espera por el presidente Javier Milei.