El presidente Javier Milei comenzará este lunes una semana con actividades en Buenos Aires y un viaje oficial a Chile. El punto central de la agenda será la reunión que mantendrá el jueves con su par chileno, José Antonio Kast.
Milei viajará a Chile para participar del Foro Madrid y reunirse con Kast
El mandatario partirá el jueves hacia Santiago. Antes abrirá un congreso de la FIA, encabezará una reunión de Gabinete y participará de un encuentro libertario.
Antes de partir, el mandatario inaugurará a las 11.30 el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil, que volverá a desarrollarse en Argentina después de 15 años.
La actividad en Buenos Aires
El encuentro de la FIA se realizará hasta el miércoles 2 de septiembre en la sede central del Automóvil Club Argentino. Participarán Mohammed Ben Sulayem, titular de la entidad, y representantes de 35 clubes de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica.
El martes 1 de septiembre, Milei encabezará una reunión de Gabinete a las 10. Tres horas después se desarrollará la Mesa Política semanal y, durante la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá una conferencia en Casa Rosada.
El miércoles a las 18, el jefe de Estado asistirá al encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.
El viaje a Santiago
Milei partirá el jueves 3 de septiembre a las 7 hacia la capital chilena. A las 9.30 participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.
Dos horas después se trasladará al Palacio de La Moneda para reunirse con José Antonio Kast. El encuentro entre ambos presidentes está programado para las 11.30.
El viernes, a las 15.30, el mandatario argentino viajará a Puerto Iguazú, Misiones, para intervenir en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.
Las actividades de Caputo y Quirno
El ministro de Economía, Luis Caputo, participará este lunes de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en Asheville, Estados Unidos.
El canciller Pablo Quirno recibirá ese mismo día a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en el Palacio San Martín. El miércoles asistirá a una reunión informal de cancilleres del Mercosur en Montevideo.
Caputo también participará del encuentro “Vientos de Cambio”. El viernes, Quirno y el titular de Economía expondrán en distintos horarios durante la convención del IAEF en Puerto Iguazú.