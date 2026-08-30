Del petróleo al celular

Cómo la geopolítica global define el bolsillo y el día a día de los santafesinos

La disputa entre Estados Unidos y China, el precio de la energía, el acceso a recursos estratégicos y el desarrollo tecnológico tienen consecuencias concretas en Argentina y Santa Fe. Natalia Pettinari, Lic. en Relaciones Internacionales explicó cómo leer esos movimientos y qué lugar ocupa el país frente a las grandes potencias.