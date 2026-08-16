Energía e inversiones

Qué impacto puede tener en Argentina la inversión de Peter Thiel en Vaca Muerta

La compra de cerca del 1% de Vista Energy por unos US$76 millones no representa por sí sola un cambio significativo en las cuentas argentinas, pero tiene un valor estratégico: suma a un reconocido inversor internacional al desarrollo de Vaca Muerta y puede reforzar la confianza en el potencial energético del país.