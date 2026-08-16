La inversión de Peter Thiel en Vista Energy va mucho más allá del monto de US$76 millones involucrado en la operación. El empresario y cofundador de PayPal y Palantir adquirió, a través de su fondo Thiel Macro LLC, cerca del 1% de la petrolera que opera en Vaca Muerta.
Qué impacto puede tener en Argentina la inversión de Peter Thiel en Vaca Muerta
La compra de cerca del 1% de Vista Energy por unos US$76 millones no representa por sí sola un cambio significativo en las cuentas argentinas, pero tiene un valor estratégico: suma a un reconocido inversor internacional al desarrollo de Vaca Muerta y puede reforzar la confianza en el potencial energético del país.
La operación fue informada mediante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Para Argentina, el dato adquiere relevancia porque se produce en un momento en el que el desarrollo de Vaca Muerta ocupa un lugar central en la estrategia económica del Gobierno: aumentar la producción de hidrocarburos, generar más exportaciones, atraer capitales y mejorar el ingreso de dólares provenientes del sector energético.
Más inversión y una señal para otros capitales
El primer impacto es financiero, aunque no necesariamente por los US$76 millones en sí mismos. La compra de Thiel funciona también como una señal para otros inversores internacionales que siguen de cerca el desempeño de la economía argentina y, particularmente, del sector energético.
Vista es uno de los principales operadores de Vaca Muerta y viene aumentando su escala productiva. La compañía informó recientemente una producción de 156.061 barriles equivalentes de petróleo por día, con un crecimiento interanual del 32%. También incrementó sus ingresos y redujo sus costos de extracción.
El atractivo para los inversores está relacionado con la posibilidad de que Vaca Muerta permita sostener durante los próximos años un crecimiento significativo de la producción de petróleo y gas.
La formación neuquina se encuentra entre los grandes recursos no convencionales del mundo y ya dejó de ser solamente una promesa de largo plazo: el aumento de la producción y de las exportaciones comenzó a tener efectos concretos sobre la balanza energética argentina.
En ese contexto, que un inversor del perfil de Thiel ingrese en una compañía enfocada en Vaca Muerta puede contribuir a mejorar la percepción internacional sobre el potencial del sector.
Sin embargo, es importante distinguir entre una inversión financiera y una inversión directa en infraestructura. La compra de acciones de Vista no significa que esos US$76 millones ingresen íntegramente a la Argentina para financiar nuevos pozos u obras. Se trata de una adquisición de participación accionaria en una empresa que cotiza en mercados internacionales.
El efecto más importante, por lo tanto, está relacionado con la valorización de la compañía y con la señal que genera para futuros capitales.
El desafío: transformar Vaca Muerta en más dólares para el país
El segundo impacto potencial está relacionado con uno de los principales objetivos económicos de Argentina: conseguir una fuente creciente y sostenida de dólares.
La producción de Vaca Muerta ya permitió que el país reduzca su dependencia energética y aumente sus exportaciones de petróleo. Las proyecciones para 2026 apuntan incluso a que el superávit comercial energético podría superar el récord registrado el año anterior.
El crecimiento de las exportaciones es especialmente importante para una economía que durante años tuvo dificultades para generar suficientes divisas. Más petróleo y gas vendido al exterior significa mayores ingresos de dólares y, potencialmente, una menor necesidad de utilizar reservas para financiar importaciones de energía.
El fenómeno también puede generar un efecto positivo sobre las cuentas externas. Si Argentina logra producir suficiente petróleo y gas para abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, ampliar las ventas al exterior, el sector energético puede convertirse en uno de los principales generadores de divisas de la economía.
En esa carrera, la infraestructura es clave. Uno de los proyectos centrales es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, destinado a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo desde la formación neuquina hacia la costa de Río Negro.
También avanza el proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con Eni y XRG, que busca desarrollar una plataforma de exportación de gas natural licuado con una inversión estimada en US$51.000 millones.
El ingreso de capitales privados, por lo tanto, aparece como una pieza de un proceso mucho mayor.
Para el Gobierno, además, la llegada de inversiones es parte de la estrategia para consolidar un nuevo perfil exportador.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca precisamente ofrecer condiciones especiales para proyectos de gran escala y atraer capital extranjero. Según datos difundidos en abril, las iniciativas aprobadas bajo ese régimen ya habían generado un flujo neto superior a US$700 millones.
La apuesta energética también tiene impacto sobre las provincias productoras. El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta demanda más servicios, transporte, infraestructura, proveedores y mano de obra, con efectos sobre toda la cadena vinculada con la producción hidrocarburífera.
Pero el desafío para Argentina será convertir el interés inversor en mayor producción, más exportaciones y un flujo permanente de divisas. La inversión de Thiel es una señal positiva para el sector, pero por sí sola no modifica las variables macroeconómicas del país.
Su importancia está en otro punto: muestra que Vaca Muerta continúa despertando interés entre grandes inversores internacionales y que el sector energético argentino empieza a ser observado como un activo con capacidad para generar retornos y crecimiento.
El verdadero impacto se medirá en los próximos años, cuando el aumento de las inversiones permita ampliar la producción, mejorar la infraestructura y llevar una mayor cantidad de petróleo y gas argentino a los mercados internacionales.