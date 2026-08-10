Alianza educativa

Fundación YPF festeja sus 30 años con un encuentro de 250 becarios en el Teatro Colón

En el marco de su 30° aniversario, la Fundación YPF realizó el Encuentro Anual de Becarios reuniendo a 250 estudiantes de carreras vinculadas a la energía de distintos puntos del país. El encuentro tuvo su apertura con un evento en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.