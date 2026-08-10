Durante las cuatro jornadas de la 13° edición del Encuentro, los becarios recorrieron instalaciones estratégicas de YPF y sus empresas vinculadas, incluyendo los Centros de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), la Refinería de Ensenada, los laboratorios de Y-TEC y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz. Estas experiencias les permitieron conocer de cerca la tecnología, la innovación y el talento de los profesionales de YPF, que impulsan los principales desafíos y proyectos de la compañía.
Fundación YPF festeja sus 30 años con un encuentro de 250 becarios en el Teatro Colón
En el marco de su 30° aniversario, la Fundación YPF realizó el Encuentro Anual de Becarios reuniendo a 250 estudiantes de carreras vinculadas a la energía de distintos puntos del país. El encuentro tuvo su apertura con un evento en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la apertura del evento, el presidente y CEO de YPF Horacio Marín, sostuvo que “"La Fundación YPF es un ejemplo para la Argentina por su continuidad y por los extraordinarios resultados que ha logrado a lo largo de los años. La inversión en educación es la forma de generar oportunidades y construir futuro. Desde YPF no buscamos que quienes participan de estos programas trabajen necesariamente en la compañía; nuestro objetivo es que puedan superarse en la vida y contribuir con su talento al desarrollo del país, formando los profesionales que necesita toda la industria”.
Por su parte, el director ejecutivo de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, indicó que “estamos orgullosos de formar a los estudiantes que van a ser los futuros profesionales de la industria y los protagonistas del desarrollo energético del país”. Y agregó que “Este es un momento muy especial para todos nosotros, porque celebramos 30 años de compromiso con la educación, acompañando a miles de estudiantes en su desarrollo académico y profesional, y contribuyendo al crecimiento de las comunidades donde YPF desarrolla sus operaciones”.
En su 13.ª edición, el Encuentro Anual de Becarios de Fundación YPF reafirmó su propósito de conectar a los estudiantes con el mundo de la energía, ofreciéndoles la posibilidad de interactuar con profesionales de YPF, conocer de cerca la industria y enriquecer su formación a partir de experiencias reales. Como parte de las actividades, también recorrieron el buque regasificador, ubicado en Escobar; la terminal de despacho de combustibles en el Puerto Dock Sud; y participaron de talleres para fortalecer habilidades transversales como innovación, comunicación y oratoria, y preparación para el mundo laboral.
30 años de la Fundación YPF
YPF tomó la decisión de crear a la Fundación YPF el 5 de agosto de 1996 para impulsar el desarrollo energético del país a través de la educación, la formación de talento y el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la energía.
A lo largo de sus 30 años, Fundación YPF consolidó un modelo de impacto educativo, de formación técnica y de fortalecimiento territorial: lo que comenzó como un programa focalizado en becas, apoyo educativo y acciones comunitarias evolucionó hacia una estrategia integral que pone en valor la formación técnica, la divulgación científica, las becas universitarias, el desarrollo local, la transformación digital y la articulación con el sistema educativo y productivo.
La Fundación YPF alcanzó de manera directa a más de 750.000 personas a través de programas educativos, actividades con escuelas y universidades, formación técnica y digital, propuestas de divulgación científica, becas y aulas móviles.
4.000 estudiantes de distintas provincias del país se sumaron a su programa de becas universitarias, que promueve el ingreso, la permanencia y la graduación de carreras relacionadas al desarrollo energético.
550.000 estudiantes de primaria y secundaria formaron parte de las actividades de divulgación científica que la Fundación YPF realiza con actividades como el Show de la Energía, la Sala de Escape, Clubes de Energía, el aula móvil de Energía Argentina, y visitas a la industria con su programa de Vocaciones.
200.000 personas participaron de los cursos y programas de formación técnica y digital, tanto presenciales como online, que incluyen disciplinas orientadas a la energía como al automatización y robótica, la instrumentación industrial, energías renovables, desarrollo web, datos, e inteligencia artificial, entre otros.
200.000 publicaciones, kits educativos y equipamiento tecnológico fueron distribuidos en escuelas, centros de formación, universidades para acompañar los procesos pedagógicos y de capacitación.
En 80 localidades de todo el país se implementaron programas de desarrollo que impulsaron estrategias de planificación para los municipios, planes de acción, asistencias técnicas y acciones solidarias, comunitarias, educativas y culturales.
Instituto Vaca Muerta: en 2026, junto a las empresas operadoras y de servicios de la industria del Petróleo y gas, la Fundación YPF impulsó y lideró la creación del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, un centro de capacitación único en la región.