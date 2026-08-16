Inversiones en Argentina

Peter Thiel invirtió USD 76 millones en Vista y desembarcó en Vaca Muerta

El empresario estadounidense, cofundador de PayPal y Palantir, adquirió cerca del 1% de Vista Energy, la petrolera liderada por Miguel Galuccio. La operación se conoció a través de una presentación ante el regulador de los mercados de Estados Unidos y representa su primera inversión directa en el desarrollo de Vaca Muerta.