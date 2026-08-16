El empresario e inversor estadounidense Peter Thiel realizó una inversión de unos USD 76 millones en Vista Energy, la compañía petrolera fundada y dirigida por Miguel Galuccio, y adquirió una participación cercana al 1% de sus acciones.
Peter Thiel invirtió USD 76 millones en Vista y desembarcó en Vaca Muerta
El empresario estadounidense, cofundador de PayPal y Palantir, adquirió cerca del 1% de Vista Energy, la petrolera liderada por Miguel Galuccio. La operación se conoció a través de una presentación ante el regulador de los mercados de Estados Unidos y representa su primera inversión directa en el desarrollo de Vaca Muerta.
La operación constituye su primer desembarco directo en una empresa vinculada con Vaca Muerta y se produce en un momento de expansión de la producción de hidrocarburos y de las exportaciones argentinas.
La información se conoció a partir de una presentación regulatoria realizada en Estados Unidos. Según los datos difundidos, el fondo Thiel Macro LLC declaró al cierre del segundo trimestre una tenencia de casi 1,2 millones de acciones de Vista.
En ese momento, la petrolera argentina representaba la segunda mayor posición declarada por el fondo, detrás de Amazon, y era además la única compañía no estadounidense dentro de su cartera informada.
Quién es Peter Thiel y por qué eligió Vista
Thiel es uno de los empresarios e inversores más conocidos del sector tecnológico estadounidense. Fue uno de los primeros inversores de Facebook, cofundó PayPal y es uno de los principales accionistas de Palantir, compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial que mantiene contratos con organismos de seguridad y defensa de Estados Unidos.
Su llegada al negocio energético argentino se suma a una serie de señales de interés que el empresario viene dando sobre el país. Durante este año pasó tiempo en Argentina y mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en abril.
Según relató el mandatario, durante esa reunión Thiel consultó sobre la posibilidad de que las reformas económicas impulsadas por el Gobierno se mantengan en el tiempo y sobre el régimen de impuestos a la riqueza.
El vínculo con Argentina también trascendió el ámbito estrictamente financiero. De acuerdo con la información publicada, Thiel compró una propiedad en Buenos Aires, sus hijas fueron inscriptas en colegios de la Ciudad y el empresario participó de actividades vinculadas con el ajedrez durante sus estadías en el país.
La inversión en Vista se produce, además, en un contexto en el que el desarrollo de Vaca Muerta busca incrementar la producción y generar una mayor capacidad exportadora.
La formación no convencional ubicada principalmente en Neuquén se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento de la producción hidrocarburífera argentina.
Vista fue creada en 2017 por Galuccio, quien anteriormente había sido presidente y CEO de YPF. Desde entonces, la empresa tuvo un fuerte crecimiento en la actividad petrolera y pasó a ocupar un lugar central entre las compañías independientes que operan en Vaca Muerta.
Según los datos consignados en la información, la compañía produce actualmente el equivalente a unos 160.000 barriles diarios de petróleo y gas, mientras que alrededor del 70% de esa producción tiene como destino los mercados externos.
Vista busca ampliar su producción y sus exportaciones
La inversión de Thiel coincide con una etapa de expansión para Vista. La petrolera adquirió recientemente activos que pertenecían a Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, dentro de Vaca Muerta.
Esa operación permitió incorporar unos 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente y llevó la producción total de la compañía por encima de los 160.000 barriles equivalentes por día.
El crecimiento de Vista también está vinculado con el desarrollo de infraestructura destinada a transportar y exportar el petróleo producido en la formación neuquina.
Entre los proyectos se encuentra el oleoducto y puerto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el que participa la compañía y que permitirá ampliar la capacidad argentina para enviar crudo al exterior.
El interés de inversores internacionales en el sector energético argentino se extendió durante los últimos meses a otras compañías.
La información señala, entre otros movimientos, una mayor presencia de Chevron en la actividad de shale en la Patagonia y el desembarco del empresario petrolero estadounidense Harold Hamm en la competencia por activos de la cuenca.
Para Thiel, la inversión en Vista también se vincula con una estrategia empresarial que en los últimos años amplió su foco más allá de las compañías tecnológicas.
Su firma General Matter, por ejemplo, trabaja en el desarrollo de combustible nuclear de uranio de bajo enriquecimiento y recibió en 2025 un aporte inicial de USD 50 millones de un fondo del Departamento de Energía de Estados Unidos.
El empresario ha planteado en distintas oportunidades la importancia de fortalecer la infraestructura productiva y energética de Estados Unidos. En ese marco, Vaca Muerta aparece como un nuevo activo dentro de su estrategia de inversión en sectores vinculados con la energía y la economía real.
La operación sobre Vista representa, por ahora, una participación minoritaria.
Sin embargo, el ingreso de un inversor del perfil de Thiel pone nuevamente el foco internacional sobre Vaca Muerta y el potencial exportador de la Argentina, en un momento en que el sector busca aumentar la producción, ampliar la infraestructura y consolidar nuevos mercados para el petróleo y el gas del país.