Vaca Muerta, minería y agroindustria

Los motores del desarrollo ante las inversiones y las reglas que necesitan

Durante la jornada de "Experiencia Rosario" de Idea, gerentes de grandes firmas de la energía, el campo y el litio, advirtieron que el potencial del suelo no basta sin reglas de juego claras, estabilidad fiscal y acceso masivo al financiamiento.