Durante las décadas de alta inflación en la Argentina, la dinámica empresarial funcionaba bajo una lógica estrictamente financiera que hoy no existe y pone en juego qué empresas tienen oportunidades en el cambio de paradigma económico.
“En la Argentina de los últimos 20 años todos los negocios eran financieros”
Un economista advierte la clave de la productividad para que las unidades productivas tengan desarrollo en un país sin inflación. Desmiente que la minería no genere empleo.
Fernando Marengo, Chief economist de BlackTORO -una firma independiente de gestión de activos y asesoría patrimonial con base en Estados Unidos y presencia en Latinoamérica- así lo expuso en Experiencia Idea, en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Explicó esta realidad mediante un modelo de empresa teórica que, aun teniendo costos estructurales (103) superiores a sus ingresos (100), lograba volverse altamente rentable a medida que se aceleraban la inflación y la brecha cambiaria.
El mecanismo de rentabilidad -explicó- consistía en licuar las obligaciones nominadas en pesos o aquellas que ajustaban con rezago respecto al nivel general de precios. Entre ellas se encontraban los salarios, los intereses de deudas fijas tomadas en pesos, los bienes no transables y los pagos a proveedores.
La licuadora
"Licué salarios, licué los intereses, licué los no transables, licué a los proveedores. Y cuando hay más inflación y más brecha, gano más plata", ejemplificó el analista.
A partir de esta manipulación de los precios relativos, Marengo describió que “en Argentina de los últimos 20 años, todos los negocios eran financieros. ¿Qué estaba haciendo acá el sector privado? Recaudar una parte del impuesto inflacionario".
Explicó que “en este esquema financiero, el poder de compra real destinado a salarios caía de 48 a 38, la carga de la deuda de 10 a 7, los insumos importados de 20 a 15, y los servicios no transables de 25 a 24, permitiendo que firmas ineficientes reportaran ganancias extraordinarias de manera artificial”.
Cambio de paradigma
El analista explicó que los tres tipos de empresas en la era de la baja inflación y “el imperativo de la productividad”. Dijo que con la fuerte desaceleración de la inflación, el modelo económico se ha invertido, exponiendo las ineficiencias estructurales que antes quedaban ocultas
Marengo sostuvo que ahora "al cuentito hay que contarlo al revés" y que la única respuesta viable ante el nuevo escenario “es la productividad”. En este marco, el conferencista agrupó al entramado empresarial argentino en tres categorías diferenciadas.
"La que hoy es productiva y rentable, la que podría ser rentable, pero tiene que invertir en productividad. Y la tercera, que nunca fue productiva y que durante años la hicimos rentable como dejándolas casar el zoológico y dejando que recaude impuestos inflacionario", describió.
Detalló que la transición plantea un gran desafío para la supervivencia de las empresas. Al bajar la inflación se reduce la nominalidad de la economía, lo que estrecha drásticamente los márgenes de ganancia
En este contexto, Marengo señaló que los negocios requieren escala para ser rentables, lo que ya está impulsando procesos de fusiones, adquisiciones y compras de compañías.
Además, las empresas se enfrentan al reto estratégico de un cambio de matriz productiva: transicionar de un esquema sustitutivo de importaciones hacia una efectiva inserción competitiva en el mercado mundial
Crecimiento y empleo
El economista reconoció que la economía argentina “transita una recuperación altamente dispar”. De acuerdo con la matriz de producción actual, las provincias cuyos sectores dominantes son la energía y la minería (como Neuquén y Río Negro) lideran la creación de empleo registrado.
Por el contrario, distritos dependientes de esquemas tradicionales (como La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego) han sufrido una destrucción de puestos de trabajo debido a la retracción de sus matrices productivas no mineras ni energéticas.
Marengo proyectó que, si provincias con recursos como Jujuy (con el litio), Catamarca o La Rioja cambian su matriz de producción hacia los sectores de minería y energía, se acoplarán al dinamismo de Neuquén y Río Negro en la generación de empleo.
Respecto al ingreso de divisas, el conferencista proyectó una oferta de dólares significativamente superior. Para el año entrante estimó que la oferta de divisas será entre 10.000 y 12.000 millones de dólares mayor que la de este año, y para 2027 se proyecta un incremento de 18.000 millones de dólares en comparación con 2025.
Dijo que el sector agrícola podría favorecerse con “El Niño (sequía en Brasil), a lo que se sumarían las exportaciones de petróleo y gas, más de la minería con oro, plata y litio
Marengo rebatió el argumento de que estas actividades extractivas no crean empleo masivo. Citó el ejemplo de Chile, donde el sector minero emplea a 300.000 personas de forma directa y a otras 700.000 de forma indirecta.
"No entiendo por qué en Chile demandaría empleo y en Argentina no la minería", dijo. El desarrollo de estos sectores tractores generará una masiva demanda indirecta de insumos nacionales tales como cemento, acero, tuberías, camiones, maquinaria pesada y equipos eléctricos, derramando el crecimiento hacia el resto del entramado productivo
Rosario en el mapa
“La región de Rosario cuenta con un potencial extraordinario para convertirse en un proveedor clave en este proceso de transformación nacional”, dijo el economista.
Debido a su densidad agroindustrial y de servicios, Fernando Marengo ubicó a "Rosario en el medio de todo esto". Dijo que los sectores de energía y minería no funcionan de manera aislada; requieren una enorme cantidad de insumos provenientes del resto de las ramas económicas
Reconoció que Rosario “está plenamente capacitada y activa en la provisión de estos componentes. Entonces, de nuevo, no es un sector aislado. Ese sector aislado necesita un montón de insumo del resto de la economía".