Este 12 de agosto se realizará una nueva edición de Experiencia IDEA Rosario, bajo el lema “La nueva Argentina. Producir, invertir y crecer. Camino al Coloquio”, un encuentro que reunirá en la Bolsa de Comercio de Rosario a referentes del ámbito empresarial, político y económico.
José Luis Daza estará en la nueva edición de Experiencia IDEA Rosario
El secretario de Política Económica del Ministerio de Economía compartirá su visión sobre el escenario económico y las perspectivas para el país en conversación con Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.
El objetivo es analizar los desafíos y oportunidades que atraviesan el país y la Región Centro en particular. La jornada buscará generar un espacio de intercambio entre líderes empresariales y referentes del sector público, con una agenda orientada a analizar el contexto nacional e internacional, anticipar tendencias y profundizar sobre los sectores estratégicos para el crecimiento productivo.
El evento contará con la participación de José Luis Daza, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, quien compartirá su visión sobre el escenario económico y las perspectivas para el país en conversación con Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.
Disertará el gobernador
Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe, y Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, ofrecerán un panorama sobre las perspectivas de la provincia y la ciudad.
El análisis del escenario económico nacional e internacional estará a cargo de Fernando Marengo, Chief Economist de BlackTORO. Mientras que Dante Sica, presidente del Advisory Board de ABECEB, conversará sobre los acuerdos internacionales para la Argentina junto a Enrique Humanes, consejero directivo en IDEA Rosario y director en Trafigura Argentina.
La agenda incluirá el panel “Liderar desde la región”, que reunirá a Verónica Andreani, directora de Grupo Logístico Andreani y directora de IDEA; María de los Ángeles Milicic, CEO de Milicic; y Pablo Paladini, presidente y CEO de Paladini. La charla será moderada por Sebastián Azagra, consejero directivo en IDEA Rosario y socio en PwC Argentina.
Sectores estratégicos
Además, se desarrollará el panel “Sectores estratégicos para una Argentina que crece”, con la participación de Ignacio Celorrio, executive vice president de Lithium Argentina; Fernando Cozzi, presidente de Cargill en Argentina y managing director del Negocio Agrícola en Sudamérica; y Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol.
Conversarán con Luis Romero, socio Digital en BDO en Argentina. La apertura del evento será realizada por Luciana Paoletti, directora Ejecutiva en IDEA, y Lisandro Rosental, presidente de IDEA Rosario.
Cabe recordar que el Coloquio se desarrollará -como es costumbre- en Mar del Plata, del 30 de septiembre al 2 de octubre. En la 62° edición, las grandes empresas debatirán las condiciones del crecimiento a largo plazo no sólo por "la macro". Analizarán desde la "falta de talentos" para sostener el crecimiento, hasta las necesidades de infraestructura.