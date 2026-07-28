En San Francisco

Los tres gobernadores de la Región Centro reivindicaron la integración productiva

Rogelio Frigerio (Entre Ríos) asumió la presidencia pro témpore, de manos de Martín Llaryora (Córdoba), junto al santafesino Maximiliano Pullaro. Firma de acuerdos de coordinación, uerte rechazo a las retenciones agropecuarias y demanda de participación en el control de la hidrovía.