Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), reivindicaron la integración, la institucionalidad como articulación de las políticas públicas y el modelo de desarrollo productivo para el crecimiento del país.
Los tres gobernadores de la Región Centro reivindicaron la integración productiva
Rogelio Frigerio (Entre Ríos) asumió la presidencia pro témpore, de manos de Martín Llaryora (Córdoba), junto al santafesino Maximiliano Pullaro. Firma de acuerdos de coordinación, uerte rechazo a las retenciones agropecuarias y demanda de participación en el control de la hidrovía.
En ese contexto, formularon un fuerte rechazo a las retenciones agropecuarias, y reclamaron al gobierno nacional asumir la responsabilidad de sostener la infraestructura vial, y una activa participación en la mesa de decisiones de la hidrovía.
En el curso de la ceremonia en la que Frigerio asumió la presidencia pro témpore en relevo de Llaryora, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los gobernadores de sostener la política de integración regional, con la coordinación de políticas públicas.
Un proceso que el organismo acompaña en la institucionalización, capacitación de cuadros de gestión y apoyo financiero.
Tras la firma de la constitución de la Casa de la Región Centro, que funcionará precisamente en la ciudad de San Francisco, los mandatarios resaltaron el valor de la integración, con un expreso reconocimiento a los fundadores, Jorge Obeid (Santa Fe), Jorge Busti (Entre Ríos) y Ramón Mestre (Córdoba).
“Demostrar lo que somos”
“La Región Centro para nosotros es fundamental -dijo Pullaro. No venimos a demandarle al gobierno nacional, sino a demostrar lo que somos, lo que representan estas tres provincias cuando trabajan juntas. Somos capaces de llevar adelante cambios y transformaciones, somos el motor productivo de la Argentina, pero ademas creemos fervientemente en la institucionalidad”, advirtió.
Pullaro reconoció que “la Región Centro no somos solamente los gobernadores, sin las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región”
“Defender esta Región es defender la república y una manera distintas de hacer las cosas”, resumió Pullaro, luego de repasar el nivel de los aportes que la Región hace al país y lo poco que recibe en contrapartida.
Valores comunes
A su turno, Frigerio resaltó los valores de “la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito” y “la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias, para ser el faro de hacia donde tiene que ir el país”.
Y en el marco de sostener “olíticas públicas que traigan soluciones a la gente”, repudió “las malditas retenciones en nuestro país” y exigió “un cronograma concreto de reducciones sistemáticas, hasta su desaparición”.
“A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones. Si no las van a arreglar, pásennoslas a nosotros para que lo hagamos. No porque tengamos plata, sino porque no tenemos otra opción”, exhortó en otro punto.
También reclamó “un lugar en la mesa de decisiones” de la hidrovía y la necesidad de un trabajo conjunto ante el cambio climático y la amenaza del fenómeno El Niño.
“Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, pero el gobierno nacional necesita que también a las provincias les vaya bien. Porque en las provincias es donde se determina la calidad de vida de la gente, y eso está cada vez más en nuestras manos, y por eso es importante que estemos juntos”, completó.
La voluntad de acordar
Llaryora también cargó contra las retenciones, “que todos los años nos cercenan posibilidades de llevar bienestar a nuestra población. Piensen lo que se podría hacer con ese dinero en manos de nuestros productores, de nuestros industriales, de nuestros pueblos. Porque ellos no están en la timba financiera, la ponen en la producción, en el trabajo”.
Identificó como uno de los principales problemas del país la imposibilidad de llegar a acuerdos, de llevar adelante políticas que trasciendan a las gestiones y a los partidos políticos.
Tras detenerse en los distintos aspectos del trabajo conjunto entre las tres provincias, volcadas en “políticas claras”, cuestionó el ingreso irrestricto de mercaderías del exterior sin control sanitario, y reivindicó el compromiso de la Región de sostener esos controles que el gobierno central dejó de lado. Y culminó con vivas al federalismo y a la integración.
Contexto
Llaryora, Pullaro y Frigerio volvieron a encontrarse en el marco de la Región Centro, ocasión en la cual el mandatario entrerriano asumió la presidencia pro témpore, en relevo del cordobés.
La fecha elegida coincide con el vigésimo segundo aniversario del relanzamiento de la Región, órgano potenciado en la actual etapa por los tres mandatarios que mantienen a rajatabla los encuentros semestrales y son permanentes las reuniones entre los tres funcionarios designados por cada uno de ellos para hacer la coordinación.
En este encuentro en San Francisco se ratificaron una serie de acuerdos alcanzados entre las provincias y que tuvieron como impulsores a la santafesina Claudia Giaccone, al cordobés Juan Carlos Mazzei y al entrerriano Atilio Benedetti que se hizo cargo tras el fallecimiento de su comprovinciano Jorge Chemes.
Al encuentro los gobernadores llegan en medio de negociaciones con el gobierno nacional especialmente en temas electorales como la posible suspensión o eliminación de las PASO a nivel nacional.
La reunión central tuvo como por escenario el Superdomo de San Francisco, en la misma jornada elegida para inaugurar formalmente la sede institucional administrativa del bloque regional en el edificio del ex-Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de Francisco.
Más allá del traspaso de la presidencia a Entre Ríos, los gobernadores plasmaron con su firma una serie de acuerdos tejidos entre las tres provincias como el corredor de biomovilidad que vienen trabajando las secretarías de Energías y las empresas eléctricas de las tres provincias. Allí además hay un reclamo conjunto al gobierno nacional para que finalice algunas obras energéticas como gasoductos que permitirán traer el combustibles a las tres provincias.
También las tres provincias avanzaron en unificación de normas para que trabajadores de implementos fitosanitarios y de drones tengan los mismos requisitos en toda la Región; además la complementación en Registros de Personas Jurídicas donde el reconocimiento en un estado subnacional sea válido en los tres mientras avanzan en unificar requisitos para las contrataciones estatales.
Hermanamientos
En los últimos años, localidades de las tres provincias avanzan en hermanamientos, validados en el plenario de mandatarios de la Región Centro. Están los casos como Las Tunas/Libertador San Martín; Los Molinos/Los Molinos; María Susana/Capilla del Monte; Laborde/Labordeboy, con la presencia de los respectivos jefes comunales.
En San Francisco, además, se firmó el acuerdo de hermanamiento entre esa municipalidad con Esperanza y Nogoyá, tres zonas emblemáticas en materia lechera.
No resultó ajena a la reunión de gobernadores la entrada en vigencia del acuerdo Unión Europea/Mercosur y la implicancia para las empresas de las tres provincias.
Agenda común
El fenómeno El Niño también motivó que en San Francisco se defina el encuentro de las áreas de Protección Civil de las tres provincias para eventual colaboración e intercambio de información de los observatorios hidrometeorológicos de las integrantes de la zona.
Tras la reunión de San Francisco, la Región Centro tiene en agenda una serie de reuniones anuales dentro del congreso del maíz y los concursos de mantecas y quesos, ya tradicionales.
La seguridad tampoco estuvo ausente en el encuentro, especialmente cuando las tres provincias trabajan sobre mecanismos de articulación en controles fronterizos e intercambio de inteligencia criminal.
Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron en reclamar al estado nacional una baja sostenida de retenciones a la producción agrícola, motor de las tres economías. Santa Fe y Entre Ríos tendrán el apoyo de Córdoba a la hora de insistir ante Nación en la participación de las provincias ribereñas en el órgano de control de la concesión de la hidrovía.