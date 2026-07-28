La Cámara Penal de Rosario revocó el fallo que había declarado nulo un allanamiento realizado mediante el mecanismo de “flagrancia virtual” en una causa vinculada a una balacera en la que está involucrado un adolescente de 17 años.
El gobierno se mostró satisfecho con la revocación del fallo por flagrancia virtual
Así lo expresó la vocera gubernamental, Virginia Couddanes. Una jueza rosarina declaró nulo un allanamiento y la Cámara Penal lo revocó. “No podemos ir para atrás”, dijo la funcionaria.
Aquella decisión llevó la firma de la jueza de menores Dolores Aguirre Guarrochena. Ahora, la novedad es que el juez camarista Tomás Orso consideró válida la actuación de la Policía de Investigaciones y del Ministerio de Seguridad y sostuvo que las 12 horas transcurridas entre el hecho y el operativo no eliminaron el carácter de urgencia del procedimiento.
Tras conocerse este fallo en segunda instancia, el gobierno de la provincia de Santa Fe mostró satisfacción. “No podemos ir para atrás”, dijo en conferencia de prensa la vocera gubernamental, Virginia Couddanes.
“Las herramientas están”
Ante la consulta de El Litoral, la funcionaria destacó: “Por un lado, el gobierno se siente satisfecho con esta revocación del fallo en el sentido que toma justamente como información las herramientas legales existentes entorno al código procesal penal de la provincia de Santa Fe con las modificaciones realizadas que allí se encuentran”.
En ese sentido, Couddanes se encargó de enumerar las medidas y herramientas que la gestión de Maximiliano Pullaro implementa desde finales de 2023.
“Tiene que ver además con una completitud de medidas, las cámaras, el Lince, el estar detrás de cada una de esas situaciones; el trabajo con el MPA; la posibilidad de que el fiscal pueda generar a partir del anoticiamiento el allanamiento con la policía”, dijo.
“El gobernador fue claro desde el primer día. Las herramientas legales están. Todo lo que hemos conquistado en materia de avances, de normas, de seguridad; están para ser usadas. No podemos ir para atrás”, sumó la vocera.
Y cerró: “La Justicia es un actor más de la sociedad y tiene que dar respuestas. En ese sentido estamos muy satisfechos”.