El Partido Socialista de Santa Fe se mostró unido en un multitudinario locro servido el último domingo en Rosario, donde ratificó la participación en Unidos para Cambiar Santa Fe; se distanció una vez más del proyecto de Javier Milei y el secretario general, Joaquín Blanco, dijo que Rosario "necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años". El líder socialista le dijo a El Litoral que con mucha renovación dirigencial, con un partido muy activo, están trabajando para tener candidatos en todas las categorías y en toda la provincia en el 2027. "Mostramos musculatura política porque la tenemos", acotó.
Para el Partido Socialista de Santa Fe es con Unidos; no con La Libertad Avanza
"La Argentina necesita superar a Milei pero sin volver atrás ni apelar a fórmulas que ya fracasaron" señaló Blanco. Encuentro con presencia casi perfecta de dirigentes y sin invitados de otros partidos. "Estamos en muy buen momento, con renovación dirigencial" remarcó el titular partidario.
El encuentro, en el Salón Metropolitano de Rosario, se dio en la semana previa a la reanudación de la actividad legislativa donde están en agendas la futura normal electoral y reformas penales, y a pocos días de la foto del gobernador Maximiliano Pullaro en Casa Rosada con Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, foto a la que se sumó el diputado socialista Pablo Farías que integra el interbloque de Provincias Unidas.
El socialismo tuvo varios hitos en lo que va del año. Primero el congreso partidario, en abril, en el Paraninfo de la UNL. Luego, el cierre de listas y la constitución de autoridades en 170 centros socialistas distribuidos en todo el territorio.
La reunión del domingo fue exclusiva para dirigentes y afiliados socialistas ya que no fueron invitados los socios de la coalición en la provincia. En CABA, en otro encuentro por los 130 años, hubo invitaciones para charlas abiertas con dirigentes de diversas fuerzas políticas.
Legisladores provinciales y nacionales; integrantes del gabinete provincial, concejales y los intendentes socialistas dieron el presente en el locro que tuvo los discursos de los principales dirigentes y final musical.
Blanco, tras el almuerzo, sostuvo que "la Argentina necesita superar a Milei pero sin volver atrás ni apelar a fórmulas que ya fracasaron. En estos tiempos en que muchos quieren convencernos de que la política es una mala palabra, les decimos que hay una política que sirve. El Partido Socialista es esa política, la política que sana con centros de salud y hospitales que funcionan, la política que soluciona los problemas de la gente con transporte, educación y seguridad, también de los comerciantes, las pymes, los productores y los que todos los días sostienen esta provincia".
En referencia a Rosario, el líder socialista reconoció que la ciudad "respira otro aire después de años de violencia", pero advirtió que "necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años", e inquirió: "¿De dónde van a surgir si no es de la planificación, de la sensibilidad y de la capacidad de gestionar del socialismo?".
Agregó que "los socialistas defendemos la política que construye, que cuida, que escucha y hace. La que deja huellas. Tenemos un gran futuro por delante si somos capaces de construirlo colectivamente, con militancia, convicciones y el compromiso de no dejar a nadie atrás. Frente a la crueldad, la improvisación y el verso, seguimos eligiendo una política que vale la pena. Una política que sirve".
Ante El Litoral, el legislador socialista se mostró satisfecho con la incorporación de dirigentes jóvenes al PS. "Los ataques de Milei al socialismo hace que muchos chicos vengan a sumarse por su postura contraria al mileismo", comentó. "Hay muchos dirigentes con ganas de salir a la cancha y eso lo mejor que tiene un Partido", remarcó.
Otras voces
La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, celebró la convocatoria y reconoció a "los hombres y mujeres que hace 130 años, sin poder y sin recursos, pero con ideales, valentía y organización pensaron una Argentina más justa. Esa llama está viva y está plasmada hoy en las miles y miles de personas que estamos aquí compartiendo este cumpleaños. El Partido Socialista no llegó a la política para acompañar los cambios; llegó para empujarlos".
La legisladora dijo que "necesitamos un Estado inteligente que cuide, que llegue, que produzca con calidad y tecnología. Y los líderes sean inspiración para que genere de las raíces, el tronco y esos nuevos frutos que son todos los jóvenes, la esencia con la cual construimos este presente y vamos a construir el futuro. El 2027 tiene alma y corazón socialistas".
Más adelante, el senador por el departamento La Capital, Julio Francisco Garibaldi, destacó "el clima de alegría, emoción y fortaleza del encuentro. Nos juntamos para sentirnos más fuertes y acompañados, para escucharnos, conocernos, sumar a otros y seguir creciendo. Esa es la fortaleza del socialismo: escuchar mucho, mirar lejos y construir cerca. Las cosas no son así, están así. Y acá creemos que siempre pueden estar mejor".
Varinia Drisun, secretaria general adjunta del PS, enfatizó que "a 130 años de su nacimiento, las ideas socialistas siguen vigentes: la lucha por la igualdad, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen, la solidaridad, la transparencia y la participación. Con esos valores y el trabajo conjunto de todos los socialistas tenemos que ser protagonistas de una Argentina que deje atrás las políticas de Milei".
Mónica Fein, presidenta del PS a nivel nacional, hizo un llamado a "construir un proyecto nacional con amor, solidaridad y la mano extendida a quien lo necesita". El diputado nacional Esteban Paulón convocó a los presentes a "decirle a la Argentina que hay una alternativa a Milei y que el socialismo va a dar pelea en 2027 en cada provincia".
Previamente habían hablado Susana Rueda, ministra de Cultura de Santa Fe; Lionella Cattalini, diputada provincial; y Federico Lifschitz, concejal de la ciudad de Rosario.
El diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti no pudo asistir, por lo que envió un saludo que fue leído durante el encuentro.
Listado
El almuerzo socialista congregó a dirigentes históricos como Juan Carlos Zabalza y los ministros de Cultura, Susana Rueda y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; los secretarios de Derechos Humanos, Emilio Jatón; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Érica Hynes; de Proyectos Especiales, José Garibay; y el titular de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo.
También estuvieron los diputados nacionales Pablo Farías y Esteban Paulón; los diputados provinciales Blanco, Drisun más Rubén Galassi, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, María del Rosario Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti.
También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; Recreo, Omar Colombo; Sunchales, Pablo Pinotti; Alvear, Carlos Pighin; Las Toscas, Iván Sánchez; San José de la Esquina, Ezequiel Ruani.