Almuerzo multitudinario

Desde Rosario, el Socialismo se mostró fuerte, unido y en carrera hacia 2027

Celebró sus 130 años de vida. Resonó fuerte y claro que Unidos no tiene nada que ver con La Libertad Avanza: “Santa Fe es trabajo, producción, campo e industria. Es salud, educación, ciencia y universidad. Es solidaridad y esfuerzo colectivo. No nos van a encontrar nunca junto a los que desprecian estos valores”.