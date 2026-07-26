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36ª edición

Pullaro estuvo presente en Humberto Primo para la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda

El gobernador santafesino comparitió evento este domingo 26 de julio en el Club Argentino junto a más de 900 comensales.

El gobernador Pullaro presente este domingo en Humberto Primo. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador Pullaro presente este domingo en Humberto Primo. Crédito: Gobierno de Santa Fe
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Este domingo se llevó a cabo la 36ª Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, emblemático encuentro gastronómico de la provincia de Santa Fe, se prepara para su celebración este domingo 26 de julio en el Club Argentino de Humberto Primo.

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Allí estuvo el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro junto a un total de 930 comensales que se congregaron desde las 11:00 para el tradicional almuerzo que inició a las 12:00.

La palabra de Pullaro

Maximiliano Pullaro remarcó inicialmente “que no es una fiesta de una localidad, sino es una fiesta de la región y de la provincia”.

El gobernador Pullaro presente este domingo en Humberto Primo. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador Pullaro presente este domingo en Humberto Primo. Crédito: Gobierno de Santa Fe

“La gente queriendo venir a disfrutar un fin de semana o un día a la tarde con sus familiares, con sus amigos y la verdad que la hace una de las mejores fiestas y de las más lindas de la República Argentina”, agregó el mandatario en dicha valoración.

“La verdad que exquisito, no había probado la bagna cauda, en mi zona somos más del asado que de la bagna cauda o de los fideos y sinceramente es exquisito”, comentó tras la degustación y sumó: “Los felicito, pero fundamentalmente por todo el esfuerzo que le ponen para llevar adelante esta fiesta como la hacen tan bien organizada”.

El gobernador Pullaro presente este domingo en Humberto Primo. Crédito: Gobierno de Santa FeEl gobernador Pullaro presente este domingo en Humberto Primo. Crédito: Gobierno de Santa Fe

“No solo se honra una comida que comían nuestros antepasados y aquellos inmigrantes que vinieron a hacer grande esta tierra, sino también honra los valores de esas personas que vinieron en condiciones muy fuertes aquí a trabajar, a esforzarse y a sacar a su familia adelante, pero sacando a su familia adelante sacaron a la Argentina adelante y nos recuerdan y nos rememoran las mejores etapas de la República Argentina”, sentenció Pullaro.

Los detalles del evento

Para esta edición, se contó con la presencia de 930 comensales, con localidades completamente agotadas. Además, más de 400 personas permanecieron en lista de espera, reflejando el fuerte interés que genera la celebración. Claudia Chiappero, integrante de la comisión organizadora, destacó la convocatoria: “El año pasado tuvimos gente que vino de Chile y este año vuelve”. Asimismo, resaltó la importancia de escuchar a los comensales, tanto antes como después del almuerzo.

El apartado musical de la 36ª Fiesta Provincial de la Bagna Cauda. Crédito: Gobierno de Santa FeEl apartado musical de la 36ª Fiesta Provincial de la Bagna Cauda. Crédito: Gobierno de Santa Fe

La venta de entradas se realizó, por primera vez, de manera íntegramente digital a través del nuevo sitio web oficial de la fiesta. Desde la organización, se valoró el éxito de esta modalidad, que permitió comercializar la totalidad de las localidades disponibles.

Los autos clásicos también presentes. Crédito: Gobierno de Santa FeLos autos clásicos también presentes. Crédito: Gobierno de Santa Fe

La programación artística para el almuerzo incluirá la presentación del Coro Vocal Italiano de Humberto Primo, que aportará una expresión ligada a las raíces culturales de la comunidad. También actuarán La Buena Cumbia y el Dúo Falcón Fassi, ofreciendo un repertorio folklórico para amenizar la jornada. Sobre la elección de los artistas, Claudia Chiappero comentó: “La gente siempre pide que haya algo italiano y también bailar cumbia y folclore”.

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