Con más de mil eventos

Turismo en Santa Fe: la provincia generó casi $450 mil millones en el primer semestre de 2026

Más de 2,6 millones de visitantes participaron de los 1.055 eventos realizados en toda la provincia entre enero y los primeros días de julio. Agroactiva, la Semana de la Bandera y el Festival del Jaaukanigás estuvieron entre los encuentros con mayor impacto económico.