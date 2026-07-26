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De UCR al PS

Un reconocimiento institucional acercó a radicales y socialistas tras el aniversario de uno de los partidos históricos del país.

De UCR al PS. De UCR al PS.
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El Partido Socialista había celebrado sus 130 años de vida con una jornada en la sede partidaria de CABA con dirigentes de diferentes fuerzas políticas, pensadores, actores sociales, actos encabezados por la titular partidaria, Mónica Fein quien fuera intendente de Rosario y diputada nacional.

En ese acto no estuvo la presencia institucional de la Unión Cívica Radical, incluso su presidente, Leonel Chiarella tuvo problemas de agenda para acercarse al acto. Pero el reconocimiento radical llegó esta última semana cuando el venadense entregó una plaqueta a Fein por los 130 años.

Ambos partidos centenarios están hoy en manos de dirigentes que militan en Santa Fe y el encuentro tuvo por escenario la ciudad de Rosario.

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