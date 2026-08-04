El empresario tecnológico Peter Thiel volverá a visitar la Argentina en septiembre para participar de la cumbre internacional "Vientos de Cambio", organizada por la Fundación Libertad y Progreso, que también reunirá a funcionarios, economistas e intelectuales.
"Vientos de cambio": Peter Thiel vuelve a Argentina para brindar una charla
El encuentro reunirá durante dos jornadas a funcionarios del Gobierno nacional, empresarios, académicos e investigadores para debatir sobre economía, innovación, instituciones y desarrollo.
Según confirmaron fuentes de la organización, Thiel será entrevistado por el abogado y escritor chileno Axel Kaiser durante una de las actividades centrales del encuentro, que se desarrollará el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, en Retiro.
Además de Thiel, la organización confirmó la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el Premio Nobel de Economía James Heckman, entre otros economistas, empresarios y académicos de la Argentina, América Latina y Estados Unidos.
Quién es Peter Thiel
Thiel es uno de los empresarios más influyentes y controvertidos de Silicon Valley. Nació en Alemania y creció en los Estados Unidos, donde comenzó su fortuna junto a Elon Musk con la fundación de PayPal.
A su vez, fue el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.
La visita de septiembre marcará el regreso de Thiel al país luego de su paso por Buenos Aires en abril, cuando desarrolló una agenda que combinó reuniones con funcionarios nacionales, dirigentes políticos y referentes del ámbito tecnológico y empresarial.
En esa oportunidad fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Del encuentro, que se extendió durante casi una hora, también participaron integrantes del equipo económico y colaboradores cercanos al mandatario.
Si bien desde el Gobierno no se difundieron detalles sobre la conversación, trascendió que dialogaron sobre el escenario económico argentino y temas vinculados a la innovación y las inversiones.
Durante esa misma visita, Thiel también mantuvo un encuentro con el dirigente social Juan Grabois. Ambos conversaron sobre inteligencia artificial, el futuro del trabajo y el impacto de las nuevas tecnologías, en una reunión que llamó la atención por reunir a dos figuras con visiones políticas muy diferentes.
Su paso por Buenos Aires también incluyó actividades privadas. Entre ellas, asistió al superclásico entre River Plate y Boca Juniors disputado en el estadio Monumental, uno de los eventos deportivos más convocantes del país.
La cumbre "Vientos de Cambio"
El encuentro reunirá durante dos jornadas a funcionarios del Gobierno nacional, empresarios, académicos e investigadores para debatir sobre economía, innovación, instituciones y desarrollo.
Además de Caputo, Sturzenegger, Daza y Heckman, participarán el profesor de la Universidad de Chicago y ex gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Randall S. Kroszner; el ex ministro de Finanzas de El Salvador Juan José Daboub; la economista Carola Pessino; el empresario Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube; y el economista chileno Axel Kaiser, entre otros invitados.
Por el momento, la eventual presencia de Milei no fue confirmada oficialmente. De concretarse, sería el segundo encuentro público entre el Presidente y el empresario tecnológico en menos de seis meses.