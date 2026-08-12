Los empresarios debaten en “Experiencia Rosario”

Idea invita a pensar cómo hacer para desarrollar 20 años a la Argentina

Camino al coloquio de Mar del Plata, Luciana Paoletti invitó a sumarse al trabajo que procura identificar los indicadores que marcan -en la experiencia de países que lo hicieron- las condiciones del crecimiento sostenido.