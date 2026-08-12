Experiencia IDEA Rosario, bajo el lema “La nueva Argentina. Producir, invertir y crecer. Camino al Coloquio”, se desarrolla este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario como estación previa al Coloquio que se desarrollará en Mar del Plata.
Idea invita a pensar cómo hacer para desarrollar 20 años a la Argentina
Camino al coloquio de Mar del Plata, Luciana Paoletti invitó a sumarse al trabajo que procura identificar los indicadores que marcan -en la experiencia de países que lo hicieron- las condiciones del crecimiento sostenido.
Luciana Paoletti, Directora Ejecutiva de IDEA, invitó a “pensar juntos los temas relevantes” porque “es indudable que estamos frente a un escenario diferente” de “estabilización, que es condición necesaria” pero no suficiente. “El desafío es convertirla en inversión y en generación de empleo”.
Tras reconocer los motores de “energía, minería, agroindustria y logística”, la directiva planteó la pregunta que se hace IDEA por estas horas: “cómo sostenemos el crecimiento durante 20 años”. Los ejes del debate en Rosario son la multisectorialidad, las claves políticas y económicas y las experiencias de tomadores de decisiones.
Comentó que en esa línea trabajan los CEO's de empresas de todo el país, analizando “estrategias de países que lo hicieron” para identificar los “indicadores de desarrollo” sostenible.
Por su parte Lisandro Rosental -presidente de IDEA Rosario- destacó “la característica de la multisectorialidad de la Región Centro, de generar valor y negocios” con “empresas que generan el cambio en la Argentina” y aporta a “cambiar de una vez por todas la matriz” de la economía.
Pullaro grabado
“La Argentina va a salir adelante solo si logra desarrollarse y logra producir más”. Desde Buenos Aires y camino a Chile, el gobernador Maximiliano Pullaro invitó a los empresarios a trabajar junto a los tres niveles del Estado.
En un mensaje con fuerte tono de gestión y convocatoria multisectorial, el gobernador Maximiliano Pullaro definió el momento actual de la provincia como un espacio propicio para la planificación y la rendición de cuentas de las políticas públicas implementadas.
El mandatario santafesino remarcó de manera categórica la necesidad del trabajo conjunto entre el sector público y el privado. “Argentina tiene una oportunidad de desarrollarse, pero fundamentalmente de crecer. Sepan que cuentan con un aliado en el gobierno de la provincia invencible de Santa Fe.
De acuerdo con su visión, el desarrollo sostenido y el incremento de la producción son las condiciones indispensables para que la Nación pueda salir adelante.
Hacia el cierre de su discurso, el gobernador proyectó este modelo de articulación institucional al plano nacional, asegurando que un norte claro de cooperación ofrece a la Argentina una oportunidad real de crecimiento y desarrollo.