Argentina, entre dólares y yuanes

De los yacimientos de Vaca Muerta emergen disputas entre Washington y Beijing

El embajador nortemericano Peter Lamelas advirtió públicamente que la presencia tecnológica china puede afectar las inversiones del principal activo energético del país. La embajada china respondió que EE.UU. actúa con “mentalidad de guerra fría”. El conflicto expone la política internacional de Milei.