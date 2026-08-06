La Embajada de China en Argentina emitió un duro comunicado en reclamo al accionar reciente de su par de Estados Unidos en el país.
La Embajada de China en Argentina apuntó contra Estados Unidos por “obstrucción”
El cuestionamiento apunta a la representación estadounidense en el país, encabezada por Peter Lamelas por los episodios con la firma Huawei. Indicaron que "no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad".
Se trata de una Declaración de Portavoz de la Embajada china en Buenos Aires “sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos”.
El mensaje
Desde la representación diplomática de Beijing indicaron que “recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha avivado deliberadamente la «teoría de la amenaza china», generalizado el concepto de seguridad nacional”.
Criticaron además que “mediante la revocación de visados, se ha impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”.
Afirman en el mensaje que “estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado, a lo que China se opone firmemente”.
Las críticas fueron más allá de la propia gestión de Donald Trump: “Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita.
Finalmente, se instó a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas.
El caso que provocó el comunicado
La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos de Neuquén (CALF), la mayor distribuidora de energía de la Patagonia y proveedora de fibra óptica en la zona estratégica de Vaca Muerta, avanzó en acuerdos y un convenio con Huawei para construir un data center regional, desplegar tecnología de fibra óptica y sistemas de red inteligente.
Ante este avance, funcionarios diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires se contactaron informalmente con gerentes y directivos de la cooperativa. En esas comunicaciones, los diplomáticos advirtieron que si el acuerdo con Huawei continuaba, el gobierno norteamericano revocaría o denegaría las visas de ingreso a EE. UU. a unos 18 directivos, consejeros y síndicos de CALF.
El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, respaldó las advertencias al encuadrar la presencia de Huawei cerca del yacimiento de Vaca Muerta como un tema de «seguridad nacional» para Washington. Sostuvo que no se trataba de una injerencia en la soberanía argentina, sino de una decisión migratoria soberana, recordando que "viajar a EE. UU. es un privilegio, no un derecho".
El posicionamiento en la región
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles en una misma línea que las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de América Latina deben estar guiadas por intereses de Estado y no por las diferencias ideológicas entre sus gobernantes.
Estas declaraciones cuentan con el aliciente de darse en medio de las tensiones con el presidente argentino, Javier Milei, que derivaron en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires.
Lula da Silva, quien se presentará a las reelección en los comicios de octubre, sostuvo que su objetivo es reconstruir la integración regional con pragmatismo y respeto a la soberanía de los países vecinos, independientemente de la orientación política de sus gobiernos.
"Tenemos que saber que, si actuamos en grupo, formamos un bloque más fuerte para negociar con la Unión Europea, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para discutir los conflictos que debamos discutir", afirmó.
Lula da Silva defendió además una mayor articulación regional para fortalecer la posición latinoamericana frente a las grandes potencias.
"No voy a tener en cuenta el comportamiento ideológico de los presidentes para mantener relaciones con otro país. Voy a tener en cuenta los intereses de Brasil. Juntos tenemos oportunidades. Separados seguiremos siendo débiles, como lo fuimos durante 500 años", concluyó el mandatario brasileño.