Una violenta tormenta golpeó la ciudad de Luoyang, ubicada en la provincia de Henan, en el centro de China, y provocó momentos de extrema tensión entre los habitantes de la zona.
Un violento temporal con vientos huracanados y lluvias torrenciales azotó la provincia china de Henan
Las imágenes muestran calles anegadas, árboles sacudidos con violencia y una densa cortina de agua que redujo casi por completo la visibilidad.
El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento y lluvias torrenciales que afectaron distintos sectores urbanos. Las condiciones meteorológicas redujeron drásticamente la visibilidad.
En los videos difundidos a través de las redes sociales se observa cómo el viento empuja el agua casi de manera horizontal y forma una extensa cortina blanca sobre las calles.
La fuerza de las ráfagas también hizo que numerosos árboles se doblaran de manera violenta, mientras distintos objetos eran desplazados por el viento.
En cuestión de minutos, el agua comenzó a acumularse sobre la calzada y dificultó la circulación. Los edificios cercanos quedaron prácticamente ocultos detrás de la lluvia.
Las imágenes del temporal comenzaron a circular rápidamente en las plataformas digitales. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre personas heridas ni sobre la magnitud de los daños materiales.