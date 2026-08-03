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Escándalo viral en China: expulsan a cosplayers de una convención por vender "jugo de pies"

El insólito episodio ocurrió durante la Firefly Comic Convention en la ciudad de Guangzhou. Un grupo de participantes instaló un puesto improvisado donde ofrecía limonada preparada en recipientes con sus pies descalzos sumergidos. El hecho desató una ola de repudio en redes sociales y la intervención inmediata de la organización.