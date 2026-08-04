Una tarde de diversión terminó en momentos de tensión para un grupo de jóvenes que visitaba la Feria Estatal de León, en el estado mexicano de Guanajuato.
Una fuerte tormenta sorprendió a varios jóvenes en un juego mecánico y los dejó atrapados en las alturas
El hecho tuvo lugar en la Feria Estatal de León. Los pasajeros quedaron suspendidos en altura y expuestos a la lluvia y al viento.
Los pasajeros se encontraban en un juego mecánico de sillas voladoras cuando una fuerte tormenta comenzó a afectar la zona. La intensa lluvia y las ráfagas de viento complicaron el desarrollo de la atracción.
Las imágenes muestran a los jóvenes suspendidos en altura mientras el juego mecánico continuaba en movimiento. Durante varios minutos, permanecieron expuestos a las condiciones climáticas adversas.
La situación generó preocupación entre los visitantes que observaban desde abajo y registraban el episodio con sus teléfonos celulares. En los videos se puede ver la intensidad de la lluvia y el movimiento de las sillas.
Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente se viralizaron. Hasta el momento, no se informó si hubo personas heridas ni cuánto tiempo permanecieron atrapados en el juego mecánico.