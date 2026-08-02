Pescadores rescataron a un perro que encontraron atado en una barranca del río Paraná. En las imágenes se ve la liberación del animal inmovilizado en la orilla y la reacción de los tripulantes al subirlo a la lancha.
Heroico rescate de unos pescadores a un perro que encontraron atado en la barranca del río Paraná
El hallazgo quedó registrado en un video publicado en el canal Pesca Urbana - Cristian Malloni. Los tripulantes cortaron la soga, lo subieron a la embarcación y le dieron comida.
El hallazgo ocurrió cuando los tripulantes divisaron al perro atado en la barranca y detuvieron la embarcación para acercarse al animal inmovilizado, uno de los hombres cortó la soga que lo sujetaba y lo subió a la lancha, donde le ofrecieron comida.
Los pescadores bautizaron al perro como Pellegrini y lo llevaron en parte de la travesía por la provincia de Buenos Aires.
Sorpresa y rescate
El video muestra el momento del hallazgo en la orilla del río Paraná, cuando los tripulantes detectaron al perro atado en la barranca y decidieron detener la lancha para intervenir; las imágenes registran la corta de la soga y la puesta a salvo del animal inmovilizado.
Según se observa en las imágenes, los pescadores rescataron al perro de la barranca con maniobras sencillas: desembarcar, cortar la cuerda que lo sujetaba y subirlo a la embarcación; los rescatistas comentaron que todo indicaba abandono y actuaron en consecuencia.
Tras la liberación, los tripulantes ofrecieron caricias y controles básicos al perro atado, que respondió moviendo la cola; la escena fue tomada como un caso de rescate en plena travesía por quienes estaban a bordo.
A bordo de la lancha
El video se hizo viral acumulando elogios en los comentarios; destacando que los pescadores rescataron al perro y celebraron la acción como una respuesta ante el abandono.
En las imágenes se ve que, además de la liberación, los tripulantes ofrecieron alimentación al animal inmovilizado: le dieron media milanesa a bordo ante la posibilidad de que no hubiera comido hace tiempo, y lo acompañaron durante parte de la travesía.
Los comentarios bajo el video incluyeron mensajes de agradecimiento y apoyo, donde varios usuarios celebraron que los pescadores rescataron y encontraron un hogar para el perrito, y valoraron la decisión de no mirar para otro lado.