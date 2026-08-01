Volvió a su hábitat natural

Liberaron un aguará guazú rescatado en Puerto General San Martín tras su rehabilitación

El ejemplar, protegido como Monumento Natural Provincial, atravesó una etapa de evaluación y recuperación en el Centro de Rescate La Esmeralda antes de regresar a su ambiente natural en la Reserva Natural El Fisco, ubicada en el departamento San Cristóbal. Desde el Gobierno provincial reiteraron las pautas de actuación ante la presencia de animales silvestres.