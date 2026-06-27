En Buenos Aires

Rescatan a un zorro encadenado que exhibían en una casa de comidas y lo trasladan a Santa Fe

El ejemplar silvestre permanecía cautivo en condiciones de hacinamiento en un local gastronómico bonaerense. Tras un operativo de la Policía Federal, el animal fue derivado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF) de nuestra capital para su recuperación.