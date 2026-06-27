Un ejemplar de zorro silvestre que permanecía cautivo en precarias condiciones de vida, encadenado y con evidentes signos de maltrato, fue rescatado por la Policía Federal Argentina en la localidad bonaerense de San Pedro. El animal era utilizado de forma ilegal como un "atractivo" de exhibición en una casa de comidas que abría sus puertas los fines de semana.
Rescatan a un zorro encadenado que exhibían en una casa de comidas y lo trasladan a Santa Fe
El ejemplar silvestre permanecía cautivo en condiciones de hacinamiento en un local gastronómico bonaerense. Tras un operativo de la Policía Federal, el animal fue derivado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF) de nuestra capital para su recuperación.
Tras el procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, las autoridades judiciales dispusieron el inmediato traslado del mamífero hacia la ciudad de Santa Fe, donde ingresará al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF) para recibir atención médica veterinaria y comenzar su proceso de rehabilitación.
El operativo y el hallazgo en San Pedro
Las tareas de campo que derivaron en el salvamento fueron ejecutadas por agentes del Departamento Delitos Ambientales de la PFA. Los investigadores lograron individualizar un predio ubicado en la calle Camino Debok al 1400, en San Pedro, que funcionaba bajo el rubro gastronómico. Si bien el local contaba con un sector autorizado para animales de ganado, ocultaba de manera irregular al ejemplar protegido en un precario corral de madera.
Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás, bajo la tutela del Dr. Román Parodi, libró la orden de allanamiento. Al ingresar al perímetro, los efectivos constataron la gravedad de la situación: el zorro se encontraba atado con cadenas, en un entorno de extremo hacinamiento y visiblemente afectado por el cautiverio, completamente alejado de su hábitat natural.
Imputación por maltrato y leyes de protección de fauna
Durante el procedimiento, el personal policial identificó a una mujer de 51 años que se encontraba a cargo del establecimiento comercial. Bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 de San Pedro, comandada por la Dra. María del Valle Viviani, la encargada fue formalmente notificada e imputada en la causa judicial.
La mujer enfrenta cargos por presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, que regula y penaliza la tenencia indebida y el comercio de animales silvestres, en concurso con la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad y maltrato hacia los animales en todo el territorio argentino.
Destino Santa Fe: la rehabilitación en el CREIF
Por disposición de la Justicia, el animal fue retirado de forma urgente del comercio bonaerense. Al tratarse de una especie resguardada por las normativas vigentes, se coordinó su traslado hacia las instalaciones del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CREIF) en nuestra capital provincial.
En la institución santafesina, el ejemplar será sometido a una rigurosa evaluación por parte de profesionales y biólogos, quienes determinarán el grado de secuelas físicas y de comportamiento generadas por el cautiverio prolongado, con la mira puesta en una futura reinserción a su entorno natural si su evolución biológica lo permite.