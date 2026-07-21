Consecuencias judiciales

Falsa alerta por una boa en Colegiales: el autor confesó que era una estrategia publicitaria

El folleto solicitaba la colaboración de los vecinos para encontrar al animal e incluía recomendaciones sobre cómo actuar en caso de hallarlo. La noticia se viralizó rápidamente y provocó preocupación entre quienes viven en la zona.