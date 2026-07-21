El hombre que aseguró haber perdido una boa en el barrio porteño de Colegiales reconoció que todo fue una estrategia publicitaria para promocionar su emprendimiento como paseador de perros. La falsa historia generó preocupación entre los vecinos y ahora podría derivar en una investigación judicial.
Falsa alerta por una boa en Colegiales: el autor confesó que era una estrategia publicitaria
El folleto solicitaba la colaboración de los vecinos para encontrar al animal e incluía recomendaciones sobre cómo actuar en caso de hallarlo. La noticia se viralizó rápidamente y provocó preocupación entre quienes viven en la zona.
La falsa desaparición
Días atrás, varias calles de Colegiales aparecieron cubiertas con volantes que alertaban sobre la supuesta desaparición de "Piti", una boa que, según el aviso, se había escapado de una terraza ubicada en la esquina de Céspedes y Zapiola.
El folleto solicitaba la colaboración de los vecinos para encontrar al animal e incluía recomendaciones sobre cómo actuar en caso de hallarlo. La noticia se viralizó rápidamente y provocó preocupación entre quienes viven en la zona, especialmente entre las personas que tenían mascotas.
Estrategia publicitaria
Tras la repercusión del caso, el responsable admitió que la historia era falsa y explicó cuál había sido su intención. “Se me fue de las manos. Sin querer la historia tomó mucho vuelo. Me quiero comunicar para traer tranquilidad”, expresó.
Además, señaló que el objetivo era generar impacto para promocionar su trabajo. Según explicó, buscaba “darle visibilidad y un giro publicitario con nuevos carteles” en los que ofrecía sus servicios como paseador de perros.
Sin embargo, la estrategia provocó el efecto contrario y desató numerosas críticas.
Malestar entre los vecinos
Una vez conocida la verdad, numerosos usuarios manifestaron su enojo en redes sociales por la alarma que había generado la falsa desaparición del reptil.
Entre los mensajes difundidos en la red social X, uno de ellos resumió el malestar: “Quiero encontrar a quien inventó que se le perdió una boa de 3 metros en Colegiales, que tuvo a medio barrio con ventanas cerradas y mascotas encerradas”.
Hasta el momento no trascendió si el autor recibió alguna sanción formal. No obstante, el Ministerio Público Fiscal podría intervenir debido a que el episodio generó una alarma pública que se difundió ampliamente.
Además, se recordó que la tenencia de especies silvestres o exóticas en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida por la Ley 22.421.