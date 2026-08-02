Tragedia en el Karakórum

Hallaron el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

El reconocido alpinista británico-nepalí, famoso por romper récords en las montañas más altas del mundo, fue encontrado durante las tareas de rescate en Broad Peak. Con su recuperación, las autoridades confirmaron la muerte de los diez integrantes de la expedición alcanzada por una avalancha