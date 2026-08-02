El cuerpo del montañista Nirmal Purja fue recuperado este domingo por los equipos de rescate que trabajaban desde hacía varios días en Broad Peak, una de las montañas más exigentes del macizo del Karakórum, en el norte de Pakistán.
Hallaron el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán
El reconocido alpinista británico-nepalí, famoso por romper récords en las montañas más altas del mundo, fue encontrado durante las tareas de rescate en Broad Peak. Con su recuperación, las autoridades confirmaron la muerte de los diez integrantes de la expedición alcanzada por una avalancha
El hallazgo puso fin a la búsqueda del escalador británico-nepalí y permitió confirmar que los diez integrantes de la expedición internacional atrapada por una avalancha perdieron la vida en el accidente, considerado uno de los más graves de la temporada de ascensos en la región.
El hallazgo que confirmó el peor desenlace
La recuperación del cuerpo fue confirmada por el Alpine Club de Pakistán y por los organizadores de la expedición, luego de que un equipo especializado lograra acceder a la zona donde se había producido la avalancha.
Junto a Purja también fueron localizados los cuerpos de otros tres montañistas: Wang Zhong, de China, y los sherpas nepalíes Nima Sherpa y Kili Pemba Sherpa.
El accidente ocurrió días atrás mientras un grupo de diez escaladores realizaba el ascenso a Broad Peak, una montaña de 8.047 metros sobre el nivel del mar ubicada en la región pakistaní de Gilgit-Baltistán.
La expedición quedó atrapada por una gran avalancha que arrastró a sus integrantes en una de las zonas más complejas del recorrido.
Las primeras tareas de búsqueda permitieron recuperar seis cuerpos, pero las malas condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir temporalmente las operaciones.
Las intensas nevadas, el riesgo de nuevas avalanchas y la escasa visibilidad dificultaron el trabajo de los rescatistas, que retomaron las tareas cuando el tiempo ofreció una breve ventana de mejores condiciones.
El hallazgo de Purja era uno de los más esperados debido a la relevancia internacional del montañista. Durante varios días permaneció oficialmente desaparecido mientras helicópteros, rescatistas de alta montaña y efectivos militares recorrían el área del accidente.
Con la recuperación de los últimos cuerpos, las autoridades dieron por concluida la fase principal del operativo y confirmaron que ninguno de los diez integrantes de la expedición logró sobrevivir al desprendimiento de nieve.
La tragedia provocó una fuerte conmoción en la comunidad internacional del montañismo, que siguió minuto a minuto el desarrollo de las tareas de rescate y multiplicó los mensajes de homenaje hacia las víctimas.
Quién era Nirmal Purja y por qué marcó una época en el alpinismo
Conocido mundialmente como "Nims" Purja o "Nimsdai", el escalador de 43 años se había convertido en una de las figuras más influyentes del montañismo moderno gracias a una serie de desafíos considerados inéditos.
Nacido en Nepal, integró durante años las fuerzas especiales británicas antes de dedicarse profesionalmente a la escalada.
Su reconocimiento internacional llegó en 2019 con el denominado "Project Possible", cuando logró ascender las catorce montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas 189 días, pulverizando el récord vigente hasta ese momento.
Aquella hazaña fue documentada en la película "14 Peaks: Nothing Is Impossible", estrenada por Netflix, que acercó su historia a millones de espectadores y consolidó su figura más allá del ámbito del alpinismo.
Purja también fue protagonista de una de las imágenes más difundidas de la historia reciente del Everest: la fotografía que mostraba una extensa fila de montañistas esperando para alcanzar la cumbre y que abrió un debate internacional sobre la masificación del turismo de altura y los riesgos asociados a ese fenómeno.
A lo largo de su carrera participó en numerosos rescates de alta montaña y promovió mejoras en la planificación y la seguridad de las expediciones. Además, integró el equipo que logró la primera ascensión invernal al K2, considerada una de las mayores conquistas del alpinismo contemporáneo.
Broad Peak, donde ocurrió el accidente, es la duodécima montaña más alta del mundo y una de las cumbres más técnicas del Karakórum.
Aunque recibe cada temporada a montañistas de distintos países, las condiciones meteorológicas cambian con rapidez y las avalanchas representan uno de los principales riesgos para quienes intentan alcanzar la cima.