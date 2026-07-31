Una violenta avalancha ocurrida en el Broad Peak, una de las montañas más altas y desafiantes del planeta, provocó una tragedia durante una expedición internacional de montañismo en el norte de Pakistán.
Una tragedia en una de las montañas más peligrosas del mundo deja muertos y desaparecidos
Una expedición internacional fue sorprendida por una avalancha en Pakistán. Ya se confirmaron varias víctimas fatales y continúan las tareas de búsqueda en condiciones climáticas extremas.
El accidente dejó al menos tres personas fallecidas y varios escaladores permanecen desaparecidos, mientras los equipos de rescate enfrentan severas dificultades por el mal tiempo y la complejidad del terreno.
El desprendimiento de nieve sorprendió el jueves a un grupo de diez alpinistas que intentaba ascender esta cumbre de 8.047 metros, ubicada en la cordillera del Karakórum, cerca de la frontera entre Pakistán y China.
Confirman víctimas fatales tras la avalancha
Entre las víctimas identificadas figura la alpinista estadounidense Mallory Geis, de 39 años y oriunda de San Antonio, Texas. También fueron identificados la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y el nepalí Pur Bahadur Gurung.
Según informó el Departamento de Información de Gilgit-Baltistán, los cuerpos fueron trasladados en helicóptero a un hospital para completar los procedimientos legales de identificación.
Sin embargo, la principal preocupación continúa siendo el destino de los integrantes que siguen desaparecidos bajo condiciones extremadamente adversas.
El mal tiempo complica la búsqueda
Tras conocerse la avalancha, las autoridades pakistaníes desplegaron una importante operación de rescate con helicópteros militares, rescatistas especializados y equipamiento de alta montaña.
No obstante, las fuertes nevadas, el viento y la escasa visibilidad impidieron que las aeronaves pudieran acceder a algunos sectores donde los dispositivos GPS habían registrado movimientos.
El Club Alpino de Pakistán explicó que posteriormente uno de esos rastreadores fue encontrado completamente destruido, por lo que creen que las señales detectadas previamente pudieron deberse a una falla técnica y no a la presencia de sobrevivientes.
La responsable de comunicación del organismo, Naila Kiani, reconoció que "las posibilidades de supervivencia en condiciones tan adversas tras más de 24 horas eran muy escasas", aunque agregó que "los milagros existen".
Las tareas terrestres continuarán apenas las condiciones meteorológicas permitan el acceso seguro de los equipos de búsqueda.
Una expedición liderada por una figura del alpinismo mundial
La expedición estaba encabezada por el reconocido montañista nepalí Nirmal Purja, famoso por haber escalado las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en apenas seis meses durante 2019.
Junto a él participaban experimentados guías y escaladores internacionales, entre ellos el pakistaní Sohail Sakhi, cuyo dispositivo de rastreo fue encontrado destruido y continúa desaparecido.
También integraban el grupo otros destacados montañistas como Kili Pemba Sherpa, quien alcanzó la cima del Everest en 15 oportunidades, y Pur Bahadur Gurung, conocido como "Yukta", uno de los guías que buscaba completar el desafío de ascender las 14 montañas más altas del planeta.
Broad Peak, una montaña con un historial de tragedias
El Broad Peak ocupa el puesto número 12 entre las montañas más altas del mundo y es considerada una de las cumbres más difíciles para el montañismo de gran altitud.
Su primer ascenso exitoso ocurrió en 1957, cuando una expedición austríaca logró alcanzar la cima. Desde entonces, cientos de alpinistas intentaron repetir la hazaña, aunque decenas perdieron la vida debido a avalanchas, caídas y las extremas condiciones climáticas.
Uno de los episodios más trágicos ocurrió en 2013, cuando al menos seis montañistas murieron durante la temporada de ascensos.