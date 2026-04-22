Un grupo de excursionistas vivió momentos de máxima tensión en el volcán Santiaguito, en Guatemala, cuando fue sorprendido por explosiones mientras se encontraba en las cercanías del cráter. La secuencia, difundida en redes, mostró a los senderistas descendiendo con apuro mientras el volcán expulsaba ceniza y gases.
Pánico en Guatemala: excursionistas fueron sorprendidos por explosiones en el volcán Santiaguito
Lo que para un grupo de turistas parecía una experiencia extrema terminó convertido en una escena de riesgo real.
El episodio ocurrió en el complejo volcánico ubicado en Quetzaltenango, una zona que permanece bajo vigilancia por su actividad constante. Según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el Santiaguito registró explosiones débiles y moderadas, con columnas de ceniza de hasta 3.200 metros sobre el nivel del mar y dispersión hacia el oeste y sudoeste, con caída de ceniza en comunidades cercanas.
Las autoridades recordaron además que el área no es apta para ascensos turísticos. Azteca Jalisco consignó que el Instituto Guatemalteco de Turismo reiteró esa prohibición, mientras que la CONRED remarcó que sigue vigente una zona de restricción de al menos cinco kilómetros alrededor del complejo, donde está prohibido ingresar, permanecer o acampar.
El riesgo no se limita a las explosiones visibles. El boletín oficial citado por CONRED indicó que el volcán mantiene extrusión de lava en bloques, avalanchas en distintos flancos del domo Caliente y flujos piroclásticos de corto alcance, un combo que vuelve impredecible cualquier aproximación no autorizada al cráter.
Con ese cuadro, el episodio volvió a encender las alertas sobre el turismo de riesgo en zonas volcánicas activas. La recomendación oficial fue informarse solo por canales autorizados, respetar las restricciones y evitar barrancas o sectores próximos a los domos, donde una variación brusca de la actividad puede derivar en una emergencia en cuestión de minutos.