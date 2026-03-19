Se desprendió un teleférico en una estación de esquí suiza: murió una mujer

Una mujer murió cuando una telecabina se precipitó por una montaña nevada en la estación de esquí de Engelberg, en los Alpes suizos, según informaron las autoridades locales.
La policía del cantón de Nidwalden investiga el desprendimiento de una cabina durante un temporal que dejó una víctima fatal en los Alpes suizos.
Una mujer murió cuando una telecabina se precipitó por una montaña nevada en la estación de esquí de Engelberg, en los Alpes suizos, según informaron las autoridades locales.
La policía del cantón suizo central de Nidwalden afirma que la telecabina se desprendió del cable "por razones que aún no están claras" alrededor de las 11:00 (10:00 GMT) del miércoles.
Testigos presenciales declararon a los medios suizos que fuertes vientos azotaban la ladera de la montaña cuando ocurrió el accidente.
Ha surgido un vídeo impactante que muestra la góndola cayendo por el monte Titlis y volcando varias veces antes de detenerse.
Las autoridades informaron posteriormente que la víctima era una mujer de 61 años originaria de la región. Se está investigando la causa del accidente.
La policía del cantón de Nidwalden informó que la mujer se encontraba sola en la telecabina Titlis Xpress cuando esta se desprendió del cable. La telecabina acababa de salir de la estación de Trübsee y ascendía por la sección media de la montaña cuando, al parecer, ocurrió el accidente.
La policía informó que en la operación de rescate participaron servicios de rescate aéreo, ambulancias y agentes de policía.
Otro vídeo publicado en las redes sociales mostraba a un grupo de rescatistas dirigiéndose al lugar del accidente en medio de una profunda nevada.
Un esquiador comentó que los vientos extremadamente fuertes habían provocado que las góndolas se balancearan, y la policía mencionó ráfagas de más de 80 km/h (50 mph). El servicio de teleférico normalmente se suspende cuando los vientos superan los 60 km/h.
"Mi madre me miró y dijo de repente: '¡Mira, se está cayendo una telecabina!'. Prácticamente oyó el impacto y vio cómo caía", contó el esquiador al sitio web Nau.ch.
Beren Akkaya, uno de los varios escolares que se encontraban en un campamento de esquí local, también presenció el accidente.
"Me quedé realmente impactada. Después tuvimos miedo de bajar en la telecabina", declaró la joven de 14 años al sitio web de Blick.
El servicio de teleférico fue suspendido, y la emisora pública SRF informó que entre 100 y 200 pasajeros fueron rescatados de unas 40 góndolas.
Los responsables de los remontes expresaron su consternación por el accidente y el director Norbert Patt dijo: "Nuestros pensamientos están con los seres queridos de la víctima".