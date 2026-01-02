Revelaron impactantes imágenes del incendio en el bar de Suiza que dejó 40 muertos
Bengalas en botellas de champán probablemente causaron el incendio de rápida propagación que mató a decenas de personas en un bar de una estación de esquí. Decenas de personas permanecen hospitalizadas o desaparecidas.
Una de las fotografías que investiga la policía para develar cómo inicio el fuego.
La Justicia del cantón de Valais abrió una investigación para determinar las causas del incendio ocurrido en Año Nuevo en el bar Le Constellation, en Crans-Montana. El siniestro dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. Los propietarios del local fueron interrogados por la policía para recabar información.
La fiscal general Beatrice Pilloud aclaró que los dueños, una pareja francesa, no fueron citados como sospechosos y que, por el momento, no se establecieron responsabilidades penales. Sin embargo, la pesquisa busca determinar si el bar cumplía con las normas de seguridad vigentes al momento de la tragedia.
Dueños interrogados y foco en la seguridad
Le Constellation pertenece a Jacques y Jessica Moretti, según registros mercantiles del Valais Central. La pareja también figura como propietaria de otros locales gastronómicos de la región. Las autoridades intentaron contactarlos, pero hasta ahora no hubo respuestas públicas de su parte.
En el lugar de los hechos armaron un memorial. Reuters.
Los investigadores analizan el acceso a salidas de emergencia, la disponibilidad de extintores y la cantidad de personas presentes en el bar durante la fiesta. Pilloud indicó que, si se comprobara negligencia y existieran responsables con vida, podrían abrirse causas por homicidio y lesiones culposas, además de incendio por negligencia.
Bengalas, fuego rápido y escenas de caos
La principal hipótesis apunta a bengalas colocadas en botellas de champán, que habrían tomado contacto con el techo y provocado un incendio de rápida propagación. Imágenes registradas dentro del local muestran varias botellas elevadas con bengalas encendidas, segundos antes de que el fuego y el humo cubrieran el lugar.
Autoridades políticas y de la policía brindaron un panorama de la investigación. Reuters.
Las autoridades investigan si paneles acústicos instalados en el techo contribuyeron a la expansión de las llamas y si se produjo una ignición súbita. Videos difundidos muestran escenas de pánico, con personas huyendo por escaleras y ventanas. Decenas siguen hospitalizadas y otras permanecen desaparecidas, entre ellas ciudadanos franceses e italianos.