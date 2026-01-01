Tragedia en Europa

Incendio y explosión en una estación de esquí de Suiza: decenas de muertos y más de 100 heridos

El siniestro ocurrió en la madrugada del 1° de enero durante una fiesta de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana. Las autoridades investigan el origen del fuego y descartan, por ahora, un atentado.