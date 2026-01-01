Incendio y explosión en una estación de esquí de Suiza: decenas de muertos y más de 100 heridos

Un incendio seguido de una fuerte explosión dejó “varias decenas” de muertos y cerca de un centenar de heridos en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais. El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, cuando se celebraba una fiesta de Nochevieja con decenas de personas en el interior del local.
La policía suiza no confirmó aún una cifra definitiva de víctimas fatales, pero el Ministerio de Exteriores de Italia informó que el número de fallecidos ronda los 40. Entre los heridos hay muchos con quemaduras graves, que fueron trasladados de urgencia a hospitales de Zúrich, Lausana y Ginebra.
Una fiesta de Año Nuevo que terminó en tragedia
Según los primeros reportes oficiales, en el bar Le Constellation había más de un centenar de personas al momento del siniestro. Una de las hipótesis es que el fuego se propagó rápidamente y derivó en la explosión, posiblemente por el contacto con material pirotécnico o elementos inflamables presentes en el lugar.
El jefe de policía del cantón explicó que la alerta por humo ingresó cerca de la 1.30 y que el operativo de emergencia se desplegó de inmediato. La prioridad fue evacuar a los heridos, mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas y asegurar la zona.
Investigación en marcha y sin indicios de atentado
La fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, confirmó que se abrió una investigación judicial para determinar las causas del incendio y descartó, por el momento, la hipótesis de un ataque intencional. El interior del local sigue bajo peritaje y las autoridades señalaron que aún es prematuro evaluar si se cumplieron las medidas de seguridad.
Para la identificación de las víctimas interviene el Instituto Forense de Zúrich. Las autoridades evitaron precisar el número final de muertos para priorizar la notificación a los familiares. Se habilitó además una línea telefónica y centros de atención para brindar información y contención.
Un despliegue sanitario sin precedentes
El operativo incluyó más de 40 ambulancias, al menos 10 helicópteros y unos 150 profesionales de la salud. Testigos describieron escenas de caos, con humo espeso, personas heridas en el exterior del bar y evacuaciones de emergencia en plena madrugada.
Crans-Montana es uno de los destinos turísticos más concurridos de Suiza durante el invierno. La localidad, de unos 10.000 habitantes, multiplica su población en temporada alta, lo que vuelve al impacto del siniestro aún más grave. Mientras continúan las tareas de peritaje, la zona permanece acordonada y con restricciones aéreas temporales.